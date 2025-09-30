Ποσά που ζαλίζουν, όπως τα 18,4 εκατ. ευρώ του Παύλου Σαράκη από τις (νομικές) υπηρεσίες του, όπως αναφέρει ο ίδιος, ως συνήγορος των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis ή τα εισοδήματα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη ύψους 1,7 εκατ. δολαρίων και οι επενδύσεις του ύψους 3,5 εκατ. ευρώ σε funds και μετοχές, αλλά και οι καταθέσεις όπως της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και 140.000 δολαρίων ή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ύψους 1,14 εκατ., της υπουργού Τουρισμού Ολγας Κεφαλογιάννη ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, αλλά και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη άνω του 1 εκατ. ευρώ, όπως και οι επενδύσεις σε ακίνητα, είναι από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν.

Τα πόθεν έσχες 2023 και 2024 (για τις οικονομικές χρήσεις 2022 και 2024 αντιστοίχως) που δόθηκαν στη δημοσιότητα προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις ζάλη. Ωστόσο, για άλλη μια φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, καθώς οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών είναι ανέλεγκτες, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία διάτρητη. Και μάλλον έχει έρθει η ώρα να εξετάσουν κυβέρνηση και Βουλή των Ελλήνων με την απαιτούμενη σοβαρότητα τη διαχρονική αυτή παθογένεια, η οποία αφορά και πλήττει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος – στην ανάγκη να μεταφερθεί κεντρικά η αρμοδιότητα.

Στοιχεία μη διασταυρωμένα, με κενά ή παραλείψεις, χωρίς συγκριτική επεξεργασία, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν και αφορούν 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις για το 2023 και 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις για το 2024. Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών πλουσιότεροι είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ φτωχότεροι οι Δημήτρης Νατσιός και Δημήτρης Κουτσούμπας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση να τοποθετούνται στη… «μεσαία τάξη».

Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Με ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο ύστερα από αγορά 500.000 ομολόγων του Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ κατά τη χρήση του 2023 και αυξημένη ακίνητη περιουσία με την αγορά οικοπέδου 660 τ.μ. στο Ζαγόρι έναντι 74.558 ευρώ κατά τη χρήση 2022, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός. Στο πόθεν έσχες για το 2023 δηλώνει εισόδημα 70.453 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιό του συνολικά αποτιμάται σε 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια και οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 110.668 και 445 δολάρια, ενώ η ακίνητη περιουσία περιλαμβάνει εγγραφές σε πληθώρα ιδιοκτησιών σε Κρήτη (τρία διαμερίσματα στα Χανιά και πολλές καλλιέργειες/δενδροκαλλιέργειες, καθώς και ποσοστό 8,33% σε βοσκότοπο έκτασης 369 στρεμμάτων), Κυκλάδες και στο Ζαγόρι Ιωαννίνων. Στο πόθεν έσχες του 2023 (χρήση 2022) το εισόδημά του είναι 81.369 ευρώ και η υψηλότερη κατάθεσή του ανέρχεται σε 848.049 ευρώ, ενώ εμφανίζει οφειλή 7.496 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η αδελφή του, Αλεξάνδρα Gourdain.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει στη χρήση 2023 συνολικό εισόδημα ύψους 128.610 ευρώ (21.000 ευρώ από ακίνητα) και οι καταθέσεις του φτάνουν συνολικά το 1.076.349 ευρώ (940.778 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες). Δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο, ενώ δηλώνει ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο Κρήτης, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα (154 τ.μ. και 78 τ.μ.) και σε ένα στο Βέλγιο (46 τ.μ.) αξίας κτήσης 175.000 ευρώ. Εχει στην κατοχή του αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. του 1992, ενώ το 2023 άνοιξε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ως πολιτικός μηχανικός για ασφαλιστικούς λόγους (μπλοκάκι) και διατήρησε τη συμμετοχή του στη βιοτεχνική εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ποσοστό ιδιοκτησίας σε οκτώ ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες και οφειλές άνω των 52.000 ευρώ εμφανίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ακίνητα στα οποία εμφανίζονται εγγραφές στο πόθεν έσχες χρήσης 2023 είναι σε διαμερίσματα σε Θεσσαλονίκη (179 τ.μ.) και Γερμανία (42 τ.μ.), μονοκατοικίες σε Πύργο (48 τ.μ.) και Φολέγανδρο (93 τ.μ.). Το εισόδημά του είναι 72.505 ευρώ, ενώ στην προηγούμενη χρήση ήταν 88.183 ευρώ. Δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο ή θυρίδα και οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 57.838 ευρώ, έναντι 85.527 ευρώ το 2022. Είναι κάτοχος αυτοκινήτου 1.600 κ.ε. και δηλώνει συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (είναι σε αδράνεια). Οι δανειακές υποχρεώσεις του φτάνουν συνολικά τις 52.401 ευρώ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δηλώνει εισόδημα 66.157 ευρώ (από 75.050 στη χρήση του 2022), τα οποία είναι έσοδα προς το κόμμα του, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 10.686 ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και έναν μηδενικό ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023. Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη: διαθέτει δυο διαμερίσματα στη Λαμία από γονική παροχή 60 τ.μ. και 45 τ.μ. Δεν διαθέτει αυτοκίνητο, μετοχές, θυρίδες ή επιχείρηση.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στο πόθεν έσχες 2023 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δηλώνει συνολικό εισοδήματα 199.413 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αλλά και από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ενώ δηλώνει ότι απέκτησε δύο τραπεζικές θυρίδες στην Eurobank. Διαθέτει ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια ύψους 13.259 ευρώ και είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε 16 τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικού ποσού 231.127 ευρώ, η δε ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει τρεις μονοκατοικίες σε Πήλιο (από αγορά), Πέλλα και Χαλκιδική (ποσοστό από κληρονομιά), καθώς και ποσοστό 32% σε βοσκότοπο στη Χαλκιδική περίπου 8 στρεμμάτων. Στη δήλωση του 2024, εμφανίζει εισοδήματα 60.641 ευρώ και καταθέσεις 268.849 ευρώ, χωρίς άλλες μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς δηλώνει εισόδημα 72.897 ευρώ και το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει μετοχές συνολικής αποτίμησης 85.959 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 136.481 ευρώ. Είναι κάτοχος δύο ακινήτων στην Καλαμάτα από γονική παροχή, δεν έχει στην ιδιοκτησία του αυτοκίνητο, ούτε συμμετέχει σε επιχείρηση, ενώ έχει οφειλή από πιστωτική κάρτα 792 ευρώ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ

Ο πρόεδρος της Νίκης δήλωσε στο πόθεν έσχες 2024 εισόδημα 22.632 ευρώ, δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο και οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 1.950 ευρώ και είναι κάτοχος τριών διαμερισμάτων σε Πιερία και Κιλκίς (τα δυο από γονική παροχή) και δυο οικοπέδων στην Πιερία (από γονική παροχή). Διαθέτει Ι.Χ. 1.250 κ.ε. και οφείλει για στεγαστικό δάνειο 107.841 ευρώ.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει συνολικό εισόδημα για την οικονομική χρήση 2023 ύψους 102.553 ευρώ, οι καταθέσεις είναι 4.355 ευρώ και διαθέτει αμοιβαίο κεφάλαιο αποτίμησης 121,76 ευρώ. Διαθέτει ποσοστό σε οκτώ ακίνητα στην Αιδηψό (από γονική παροχή) και έχει την πλήρη κυριότητα σε διαμέρισμα 111 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. Είναι κάτοχος ΙΧ 1.600 κ.ε. και δηλώνει συμμέτοχος κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία που διατηρεί με τον πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Οι εκπλήξεις και οι επενδύσεις

Η παχυλή αμοιβή

Την παράσταση στις νέες δηλώσεις έκλεψε» ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης, ο οποίος δηλώνει εισόδημα 18.442.402 ευρώ «από επιχειρηματική δραστηριότητα», δηλαδή τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε στους πρώην «κουκουλοφόρους μάρτυρες» της υπόθεσης Novartis, όπως λέει ο ίδιος. Την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ. Οσον αφορά την ακίνητη περιουσία του, εμφανίζει εγγραφές σε 22 ακίνητα με ποσοστά κυριότητας από 50% έως 100%, ενώ ξεχωρίζει η μονοκατοικία στη Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ.

Οι καταθέσεις και οι αγορές

Από τους μεγαλοκαταθέτες ξεχωρίζουν η Νίκη Κεραμέως με 1.216.896 ευρώ και 139.123 δολάρια, ο Κώστας Τσιάρας με 1.147.000 ευρώ, η Ολγα Κεφαλογιάννη με 1.254.681 ευρώ, ο Παύλος Γερουλάνος με 1.254.737 εκατ. ευρώ (και μετοχές αποτίμησης 813.387 δολαρίων), η Ελενα Ακρίτα με 653.655 ευρώ, 93.310 δολάρια και 147.439 λίρες Αγγλίας (και με δύο διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εισοδήματα για το 2023 ύψους 185.000 ευρώ και το 2022 ύψους 133.269 ευρώ). Το χαρτοφυλάκιό του ενίσχυσε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης με ομόλογα ύψους 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας 900.000 ευρώ (από εισόδημα κληρονομιάς που δήλωσε στη χρήση του 2022), ενώ ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης αγόρασε ομόλογα συνολικής αξίας 671.000 ευρώ. Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου το 2023 προχώρησε σε αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στη Βάρη Αττικής έναντι 250.000 ευρώ με δάνειο (εκ παραδρομής δεν συμπεριέλαβε στη δήλωσή του δάνειο για την αγορά), ενώ ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, αγόρασε διαμέρισμα 130 τ.μ. στο Λονδίνο αξίας 1,55 εκατ. λιρών.

Η δήλωση Κασσελάκη

Η ολιγόμηνη προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υποχρέωσε τον Στέφανο Κασσελάκη να υποβάλει δήλωση «πόθεν έσχες», δηλώνοντας εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594 δολαρίων και από ακίνητα ύψους 71.367 δολαρίων, με χαρτοφυλάκιο πάνω από 3,9 εκατ. και τρία ακίνητα μεταξύ των οποίων η μονοκατοικία στις ΗΠΑ 358 τ.μ. σε έκταση 5 στρεμμάτων, ενώ είναι εταίρος στην OSIOS LLC με έδρα στις ΗΠΑ και εταίρος στην PURA VITA ΕΕ με έδρα την Ελλάδα.

Πριν και μετά

Πριν από την εκλογή της, η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα και 4.760 ευρώ σε καταθέσεις, ενώ ο πρώην «Σπαρτιάτης» Μιχάλης Γαυγιωτάκης είχε δηλώσει το 2022 εισόδημα 60 ευρώ και καταθέσεις 23 ευρώ και ως βουλευτής στην επόμενη χρήση δήλωσε 43.300 ευρώ. Αλλά και ο «πράσινος» Μανώλης Χνάρης πριν μπει στη Βουλή δήλωνε το 2022 εισόδημα 4.856 ευρώ και 2.711 ευρώ καταθέσεις, ενώ έναν χρόνο μετά το εισόδημά του αυξήθηκε σε 49.297 ευρώ και διαθέτει καλλιέργειες και βοσκοτόπια. Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αμυράς δηλώνει εισόδημα 23.167 ευρώ και καταθέσεις λίγο πάνω από 12.000 ευρώ, ενώ ο σύζυγός του Βασίλης Κυριακόπουλος δηλώνει εισόδημα 39.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες (ο Αμυράς είναι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που καταθέτει «πόθεν έσχες» από κοινού με τον σύζυγό του).

Το Ινστιτούτο Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει το 2023 τη δημιουργία-απόκτηση του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ) με αρχικό κεφάλαιο 2.700 ευρώ, ενώ οι δανειακές οφειλές του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκου Παρασύρη αγγίζουν το 1,054 εκατ. ευρώ.