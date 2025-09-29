Ο πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης, που εξελέγη με την Ελληνική Λύση, φέρεται να είναι το πλουσιότερο μέλος της Βουλής, καθώς στη δήλωση «πόθεν έσχες» του 2024 εμφανίζει αστρονομικό εισόδημα 18.442.402 ευρώ από παροχή νομικών υπηρεσιών, έναντι μόλις 179.000 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στη δήλωση του 2024 ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Την αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.