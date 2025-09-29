Η πολεμική μηχανή στη Γάζα σαρώνει αδιάκοπα, με τα ισραηλινά άρματα μάχης να προωθούνται βαθύτερα στις κατεστραμμένες συνοικίες, τους νεκρούς να πολλαπλασιάζονται και την ανθρωπιστική κρίση να βαθαίνει, ενώ παράλληλα διεθνείς διπλωματικές ζυμώσεις κινούνται γύρω από το αμερικανικό σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, το παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης εντείνεται: στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας πλέει προς τη Γάζα αψηφώντας τον ισραηλινό αποκλεισμό, ενώ ευρωπαίοι λιμενεργάτες εγκαινιάζουν καμπάνια μποϊκοτάζ πλοίων που μεταφέρουν όπλα στο Ισραήλ, με το σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπάρχει «μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή», ενώ η επικείμενη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να καθορίσει εάν οι εξαγγελίες για ειρήνη θα μείνουν λόγια ή θα ανοίξουν δρόμο προς μια νέα καμπή.

Χθες, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, ανακοίνωσε πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τους Μάταν Ανγκρεστ και Όμρι Μιράν, και ζήτησε προσωρινή αναστολή των αεροπορικών επιδρομών σε τμήματα της Γάζας για την προστασία τους. Η μοίρα των ομήρων, με ισχυρή εσωτερική απήχηση στο Ισραήλ, θα μπορούσε να ρίξει σκιά στην προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση μεταξύ του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ συνεχίζει τη μαζική χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές και διατάσσοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους να κατευθυνθούν προς τον Νότο, προκειμένου, όπως διατείνεται ο Νετανιάχου, να καταστρέψει ολοκληρωτικά τη Χαμάς στο τελευταίο της προπύργιο. Τοπικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε σε χθεσινή ανάρτησή του ότι «έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Ολοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στην ιστορία. Θα το πετύχουμε». Δεν έδωσε ωστόσο συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα, λίγες ημέρες αφότου είχε αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά στη σύναψη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Επικαλούμενη πηγές, η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» ανέφερε χθες ότι υπήρξε καταρχήν συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατουμένους και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων βάσει του σχεδίου του Τραμπ αλλά η οργάνωση διέψευσε ότι έχει λάβει το αμερικανικό σχέδιο.

Παράλληλα οι «Times of Israel» παρουσίασαν αναλυτικά τα 21 σημεία αυτού του σχεδίου, τα οποία, σύμφωνα με δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος στους ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τον παλαιστινιακό θύλακα και να μην εκδιώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί. Ωστόσο, με όποια ευκαιρία γίνεται αναφορά στο ειρηνευτικό σχέδιο διευκρινίζεται ταυτόχρονα ότι είναι ανοιχτές πολλές λεπτομέρειες και θα απαιτηθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ακόμα κι αν τα μέρη συμφωνήσουν επί της αρχής.