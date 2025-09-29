Οι συγγενείς των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα απηύθυναν επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να τηρήσει σταθερή στάση ως προς τη δέσμευσή του να μπει τέλος στον πόλεμο, ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σας ζητούμε με σεβασμό να διατηρήσετε σθεναρή στάση απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα να σαμποταριστεί η συμφωνία που προτείνατε», ανέφερε το Φόρουμ οικογενειών, η κύρια οργάνωση που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων.

«Αυτά που διακυβεύονται είναι υπερβολικά σημαντικά και οι οικογένειές μας περίμεναν υπερβολικά πολύ καιρό για να εξοστρακιστούν οι πρόοδοι αυτοί από παρεμβάσεις», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, βάσει ενός σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς, σχεδόν πριν από δύο χρόνια, το Φόρουμ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον Νετανιάχου ότι «σαμποτάρισε» προτάσεις για εκεχειρία.

Στη σημερινή του συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να προωθήσει ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση των 47 ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι, ήδη από τις δύο πρώτες ημέρες της εκεχειρίας, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Από τους 47 ομήρους, οι 25 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

«Εσείς, και μόνον εσείς, έχετε τη δύναμη να φέρετε εις πέρας αυτήν τη συμφωνία, και είμαστε τόσο ευγνώμονες που σας έχουμε στο πλευρό μας», τόνισε ακόμη το Φόρουμ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, ο Νετανιάχου δεν έχει αφήσει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας.

Σε ομιλία του την Παρασκευή στον ΟΗΕ, δεσμεύθηκε να «τελειώσει τη δουλειά» κατά της Χαμάς και να αποκλείσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ενώ εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχιστεί η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Γάζας.

Οι οικογένειες των ομήρων κάλεσαν τον Τραμπ να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ώστε να σταματήσει η επιχείρηση αυτή.

«Ο διπλός σας στόχος -τερματισμός του πολέμου και επιστροφή όλων των ομήρων—έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη διεύρυνση του πολέμου που διεξάγει σήμερα το Ισραήλ», υπογράμμισε το Φόρουμ.

Στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο της 7ης Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του AFP βασισμένα σε επίσημες πηγές.

Αντίποινα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 66.005 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.