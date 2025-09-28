Λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε στο Fox News για το αμερικανικό σχέδιο 21 σημείων, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση στα μέλη της Χαμάς, υπό την προϋπόθεση ότι θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες και θα απελευθερώσουν όλους τους Ισραηλινούς ομήρους. Παράλληλα, επανέλαβε την κάθετη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο ανάληψης της διακυβέρνησης της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή μετά τον πόλεμο, θέση την οποία είχε εκφράσει και κατά την πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Αν οι ηγέτες της Χαμάς σταματήσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν τους ομήρους, τότε θα τους επιτρέψουμε να φύγουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν» και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές διαβουλεύσεις.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παροχή αμνηστίας σε μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται σε ειρηνική συνύπαρξη, καθώς και ασφαλή διέλευση για όσους επιλέξουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα προς τρίτες χώρες. Περιλαμβάνει επίσης έναν πιθανό οδικό χάρτη για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, υπό την προϋπόθεση της ανοικοδόμησης της Γάζας και της ευρείας μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, παραμένουν «σημαντικά χάσματα» μεταξύ της ισραηλινής κυβέρνησης και του Λευκού Οίκου ως προς τους όρους λήξης των συγκρούσεων.

Ο Νετανιάχου, που άλλαξε το πρόγραμμά του για να πραγματοποιήσει επείγουσα σύσκεψη με τους στενούς του συμβούλους, αναμένεται να έχει επίσης συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.