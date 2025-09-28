Ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται ολοένα και βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας, την ώρα που οι τοπικές υγειονομικές αρχές δηλώνουν πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις για βοήθεια. Η ανησυχία για την τύχη των αμάχων στις πληγείσες περιοχές εντείνεται.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισχωρήσει στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, πλησιάζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της Γάζας. Εκεί έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι πολίτες.

Διπλωματικές κινήσεις και συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Η Χαμάς, την παράδοση της οποίας απαιτεί το Ισραήλ, ανέφερε ότι δεν έχει λάβει νέα πρόταση από διαπραγματευτές. Η δήλωση ήρθε μετά την τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σημείωσε πως «μια συμφωνία για τη Γάζα» μοιάζει πιθανή. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι θα μεταβεί στην Αίγυπτο για συναντήσεις με αξιωματούχους στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων. Η Αίγυπτος παραμένει βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Επιχειρήσεις και απώλειες στη Γάζα

Η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της Γάζας κατήγγειλε ότι το Ισραήλ απέρριψε 73 αιτήματα για διάσωση τραυματιών, τα οποία είχαν διαβιβαστεί μέσω διεθνών οργανισμών. Το Τελ Αβίβ δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και ότι πέντε μαχητές που εκτόξευσαν αντιαρματικό πύραυλο σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα.

Σύμφωνα με τον στρατό, η αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της Γάζας το τελευταίο 24ωρο. Τοπικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιοχή Αλ Νάσερ, ενώ άλλοι 16 έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα σε κατοικίες στην κεντρική Γάζα. Ο συνολικός απολογισμός της ημέρας ανέρχεται σε τουλάχιστον 21 νεκρούς.

Σε νεότερη ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας της Γάζας έκανε λόγο για 77 θανάτους από ισραηλινά πυρά μέσα σε ένα 24ωρο.

Μαζικός εκτοπισμός και ανθρωπιστική κρίση

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά ότι 350.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τον τελευταίο μήνα. Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει ότι τον Αύγουστο ζούσαν εκεί περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 66.000 Παλαιστινίων στον θύλακα, έχουν εκτοπίσει ολόκληρο τον πληθυσμό και έχουν καταστρέψει το ήδη καταρρακωμένο σύστημα υγείας της Γάζας.