«Στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να εξετάσουμε σοβαρά την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων, μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης» ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε θεματική εκδήλωση που οργάνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Η νύξη του για απαγόρευση της πρόσβασης για παιδιά κάτω των 16 ετών έγινε ακόμα σαφέστερη στη χθεσινή «ανασκόπηση» της εβδομάδας, που – κάπως ειρωνικά – ανάρτησε χθες Κυριακή στα social media. «Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στην αναγκαία θέσπιση ηλικιακού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης των παιδιών μας που θα βάλει φρένο στην αλόγιστη και ανεύθυνη χρήση του Διαδικτύου από παιδιά που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους που παραμονεύουν», έγραψε.

Κλειδί στην προσπάθεια είναι η εφαρμογή Kids Wallet. Γονείς και παιδιά την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα και μέσω αυτής, οι πρώτοι αποκτούν τον έλεγχο του κινητού των παιδιών σε ό,τι αφορά ορισμένες χρήσεις και εφαρμογές, αλλά και για τη χρονική διάρκεια.Με τη λήξη του χρόνου, η σύνδεση της συσκευής στο Διαδίκτυο παύει, σαν να τελείωσαν οι μονάδες – επομένως, δεν μπορεί το παιδί να μπει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή να στείλει μηνύματα μέσω WhatsApp ή Viber.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, στην πιλοτική μορφή που είναι διαθέσιμη η εφαρμογή από τον Μάιο, έχει εγκατασταθεί σε περισσότερα από 5.000 κινητά, ενώ η βαθμολογία της στο Google Play Store είναι μάλλον αρνητική. Μέσα στον Οκτώβριο, όμως, αναμένεται να παρουσιαστεί η αρχική μορφή της πλήρους λειτουργίας του Kids Wallet, που θα συμπεριλαμβάνει και την πρόταση της κυβέρνησης για μια τεχνική λύση που θα αφορά την πιστοποίηση της ηλικίας των παιδιών – χρηστών του Διαδικτύου. Η λύση αυτή θα μπορεί να επιβεβαιώνει αν το παιδί είναι άνω ή κάτω των 15 ετών.

Η πρώτη γεύση θα δοθεί στο πλαίσιο των συναντήσεων που θα έχουν την ερχόμενη Πέμπτη με την αρμόδια ευρωπαία επίτροπο και αντιπρόεδρο της Κομισιόν Χένα Βιρκούνεν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αλλωστε, η ιδέα έχει υποστηριχθεί από μια σειρά από χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Δανία, Κύπρος, Σλοβενία, Ιταλία κ.ά.), αλλά και από την ίδια την Επιτροπή, που έχει θέσει ως στόχο το πανευρωπαϊκό «kids wallet» να είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη του 2026.

Υπεκφεύγουν οι πλατφόρμες

Κάπου εδώ, όμως, ξεκινούν οι δυσκολίες. Η τεχνική λύση στο ζήτημα μοιάζει με δύσκολη εξίσωση, αφού οι πλατφόρμες – παρά τις περί του αντιθέτου δημόσιες τοποθετήσεις τους – δεν μοιάζουν πρόθυμες να αποδεχθούν μια περιοριστική συνθήκη, αφού θα έπληττε την επιτυχία τους, που εν πολλοίς βασίζεται στον εθιστικό χαρακτήρα των αλγορίθμων τους. «Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης» είχε πει στο πλαίσιο συνάντησής της (11 Ιουλίου 2025) με τον Κυρ. Μητσοτάκη η Αντίγκονι Ντέιβις, αντιπρόεδρος της Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έχουν καθυστερήσει σημαντικά στην κατάθεση τεχνικών προτάσεων.

«Ενώ η λύση μιας εφαρμογής γονικού ελέγχου που παρέχεται δωρεάν από την κυβέρνηση και όχι από κάποια ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας είναι θετική, η λογική αυτή είναι προβληματική, γιατί μετακυλίει το πρόβλημα από τις ίδιες τις πλατφόρμες στους γονείς και τα παιδιά. Μια σωστή νομοθετική παρέμβαση θα έβαζε τις πλατφόρμες στο επίκεντρο, ώστε να εφαρμόσουν την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία σε Ελλάδα και ΕΕ» υπογραμμίζει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Λευτέρης Χειλουδάκης, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Homo Digitalis που ασχολείται με την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων. «Αντί να έχουν ένα ξεχωριστό στάδιο επιβεβαίωσης της ηλικίας, π.χ. με ταυτοποίηση, οι πλατφόρμες σήμερα παρακάμπτουν ουσιαστικά τη νομοθεσία, βάζοντας τα εν λόγω θέματα στους όρους χρήσης της εφαρμογής, τους οποίους κανείς δεν διαβάζει».

«Ουσιαστικά, λέμε στους γονείς να επουλώσουν μια ανοιχτή πληγή με ένα τσιρότο, αλλά δεν ρίχνουμε το βάρος στο πώς τα παιδιά θα αποφύγουν τέτοιου είδους τραυματισμούς στο μέλλον, πώς θα τα προφυλάξουμε» υπερθεματίζει η Λαμπρινή Γυφτοκώστα, νομικός, ειδική σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών. «Αντιθέτως, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, στα πλαίσια του Digital Services Act, θεωρώ θα έχει, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα, να μετακυλίσει το βάρος της ευθύνης για τον εθισμό των παιδιών στο Διαδίκτυο εκεί όπου πρέπει: στους παρόχους και δημιουργούς των πλατφορμών. Για παράδειγμα, όταν κάποιος φτιάχνει μια τέτοια εφαρμογή και τη διαθέτει στην αγορά οφείλει να έχει απενεργοποιημένες, από τη δημιουργία τους ήδη, ρυθμίσεις που οδηγούν τα παιδιά στον εθισμό» εξηγεί.

Τι κάνει το Kids Wallet

Γονικός έλεγχος: Επιτρέπει στους γονείς να ρυθμίζουν τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους, καθώς και τον χρόνο.

Επιβεβαίωση ηλικίας: Αφορά τους ανήλικους και τους προστατεύει από ακατάλληλο περιεχόμενο και πιθανούς κινδύνους στο Διαδίκτυο.

Ψηφιακή ταυτότητα: Το παιδί μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία του σε ένα «πορτοφόλι», διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές που απαιτούν επιβεβαίωση ηλικίας.

Ετοιμάζεται η ΕΕ

Οι θεσμικές παρεμβάσεις για τη χρήση του Διαδικτύου και, πιο συγκεκριμένα, των κοινωνικών μέσων από τους ανήλικους κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην ατζέντα πολλών κυβερνήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι, στο περιθώριο της ΓΣ των Ηνωμένων Εθνών, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών, παρουσιάζοντας τη νομοθεσία που εισήγαγε στη χώρα του, η οποία γίνεται η πρώτη παγκοσμίως που προχωρά σε απαγόρευση για τους νέους κάτω των 16 ετών (σημαντικούς περιορισμούς έχει επιβάλει και η Κίνα). Το σχετικό πλαίσιο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 10 Δεκεμβρίου, καθώς δόθηκε στις πλατφόρμες διάστημα ενός έτους για να προσαρμοστούν και να εισάγουν αξιόπιστα εργαλεία διασταύρωσης της ηλικίας των χρηστών – με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. «Εμείς στην Ευρώπη παρακολουθούμε και μαθαίνουμε από εσάς», δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα από το ίδιο βήμα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας πως «το παράδειγμα της Αυστραλίας αποτελεί έμπνευση».