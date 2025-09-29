Μετά το εσωκομματικό σούσουρο που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα, από εδώ και πέρα στη Χαριλάου Τρικούπη επικεντρώνονται σε μία και μοναδική προτεραιότητα: στη διάδοση του προγράμματος του κόμματος – ώστε να επικοινωνηθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομματικό ακροατήριο – με μια σειρά περιοδειών που ξεκίνησαν με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Χίο. Και, παράλληλα, στην πίεση προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, ιδίως με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις αντιφάσεις στις οποίες πέφτουν τα μέλη της κυβέρνησης: «Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου, είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», σχολίαζαν χθες από τη Χαριλάου Τρικούπη. «Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον Πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων».

Σφιχτό χρονοδιάγραμμα

Για να αντιμετωπίσει την εσωτερική συζήτηση που έχει ξεσπάσει, μετά τις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα, η ηγετική ομάδα φαίνεται πως προσανατολίζεται σε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, με συνέδριο είτε στο τέλος του Νοεμβρίου είτε – το αργότερο – στις αρχές Δεκεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο, από τη μια θα επιτρέψει οι διαφωνίες να ξεδιπλωθούν και, θεωρητικά, τα μέτωπα να κλείσουν, και από την άλλη θα διαμορφώσει τα νέα όργανα, την Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Συμβούλιο. Πολιτικά, θα τεθεί ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για τις ερχόμενες εκλογές, αλλά και ο τρόπος για να επιτευχθεί – με το μεγαλύτερο διακύβευμα εκεί να είναι η διατύπωση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο προσδιορισμένος χρόνος έχει σχέση και με την πρόθεση Ανδρουλάκη να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα πριν από τη δημιουργία ενδεχόμενων νέων σχηματισμών, οι οποίοι σήμερα συζητιούνται αλλά δεν έχουν ακόμα αρχίσει να οργανώνονται.

Ξόρκισαν τη σύγκλιση

Στο πεδίο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, το συνέδριο είναι επίσης ευκαιρία ώστε να διατυπωθούν πλατφόρμες και θέσεις. Την περασμένη Παρασκευή, σε τηλεδιάσκεψη περίπου 100 στελεχών μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης, ακούστηκε κριτική για κομματική λειτουργία, ενώ η πλειονότητα των παρεμβάσεων έκανε λόγο για ανάγκη ξεκάθαρης διατύπωσης για την απόρριψη της πιθανότητας συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. «Μία συνεργασία με τη ΝΔ δεν είναι μόνο καταστροφική για το ΠΑΣΟΚ, είναι καταστροφική για τη χώρα», τόνισε σχετικά και ο Παύλος Γερουλάνος στο Mega.