Η νέα κωμική σειρά του Star «Τα φαντάσματα» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Πρωταγωνιστές είναι οι Ορφέας Αυγουστίδης και Ελλη Τρίγγου ενώ εμφανίζονται μεταξύ άλλων οι Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης και Αρης Τρουπάκης. Η ιστορία αρχίζει να ξετυλίγεται γύρω από ένα νεαρό ζευγάρι το οποίο αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Οταν μια μακρινή τους θεία φεύγει από τη ζωή, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά το οποίο αποδεικνύεται στοιχειωμένο από εννιά θεότρελα φαντάσματα. Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δεν τους αρέσει καθόλου και πασχίζουν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο. Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν όταν απροσδόκητα η γυναίκα μπορεί να δει, ν’ ακούσει ακόμα και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα.