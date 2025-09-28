Οι υποσχέσεις για την ΑΙ φέρνουν ασύλληπτες κεφαλαιοποιήσεις που ξεπερνούν τα 20 τρισ. δολάρια στα χρηματιστήρια, ειδικά στις ΗΠΑ. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά και ενδεικτικά του ενδιαφέροντος του κλάδου να πάρει μερίδιο από την πίτα των κερδών, παρά τις φωνές που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται προειδοποιώντας ότι οι αποτιμήσεις ανεβαίνουν πολύ γρήγορα. Την ίδια ώρα, μεγάλα ντιλ με κυβερνήσεις και μεταξύ εταιρειών ανακοινώνονται συνεχώς τροφοδοτώντας κι άλλο τις προσδοκίες.

Όλα αυτά έχουν κάνει την κεφαλαιοποίηση της Nvidia να διαμορφώνεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 4,25 τρισεκατομμύρια δολάρια και να αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη στον κόσμο με βάση τη χρηματιστηριακή αξία. Η κεφαλαιοποίηση της Microsoft έχει πιάσει αισίως τα 3,78 τρισ. δολάρια. Αυτή της Apple διαμορφώνεται σε 3,53 τρισ., της Alphabet, που είναι η μητρική εταιρεία της Google, σε 3 τρισ., της Amazon σε 2,49 τρισ. και της Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp κ.ά.) σε 1,95 τρισ.

Μόνοι τους αυτοί οι γίγαντες, χωρίς να υπολογίζεται η κεφαλαιοποίηση άλλων γιγάντων πλέον όπως η Oracle, έχουν πιάσει – λογιστικά – σε χρηματιστηριακή αξία το ΑΕΠ όλης της Κίνας, το οποίο υπολογίζεται σε 19 τρισ. δολάρια. Πρόκειται για ποσά που προκαλούν ίλιγγο, αφού ως λογιστική αξία ξεπερνούν ανά μεμονωμένη εταιρεία ακόμη και τα ΑΕΠ χωρών όπως η Ινδία (4,2 τρισ. δολάρια), η Ιαπωνία (4,18 τρισ.), η Βρετανία (3,8 τρισ.) και η Γαλλία (3,2 τρισ.).

Μεγάλες επενδύσεις

Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος – την ώρα που στην τεχνητή νοημοσύνη βρέχει χρήμα – μικροί και μεγάλοι παίκτες στην ΑΙ προσπαθούν να επωφεληθούν από τη θετική συγκυρία στις αγορές. Ανάμεσα σε αυτούς και το μεγάλο αφεντικό της OpenAI, ο Σαμ Άλτμαν, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να αναδιαρθρώσει την εταιρεία σε πλήρως κερδοσκοπική οντότητα ώστε να επωφεληθεί από τις μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στον κλάδο.

Η OpenAI είναι η εταιρεία που έφερε για τα καλά την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) στο προσκήνιο για το ευρύ κοινό με το ChatGPT και αποτέλεσε το έναυσμα για τη χρηματιστηριακή και επενδυτική φρενίτιδα που ακολούθησε στη συνέχεια για οτιδήποτε σχετίζεται με την ΑΙ.

Οι συμφωνίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι καταιγιστικές. Η Microsoft ανακοίνωσε νέα επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της ΑΙ στη Βρετανία – τη μεγαλύτερη επένδυσή της σε αυτόν τον τομέα εκτός ΗΠΑ.

Το πακέτο αποτελεί σημαντικό μέρος ντιλ 42,3 δισ. δολαρίων με την ονομασία «Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας», που υπογράφηκε μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών στο πλαίσιο της δεύτερης επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Google, η Nvidia και άλλες εταιρείες θα επενδύσουν σε βρετανικές υποδομές για την υποστήριξη της τεχνολογίας ΑΙ, κυρίως με τη μορφή κέντρων δεδομένων. Η Microsoft θα συμμετάσχει επίσης στην κατασκευή νέου υπερυπολογιστή στο Έσεξ.

Στην Κίνα οι μετοχές της Alibaba Group Holding σημείωσαν σημαντική άνοδο επειδή η εταιρεία ξεκίνησε σειρά κινήσεων που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της θέσης της στην άνθηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα. Η Alibaba την περασμένη εβδομάδα συγκέντρωσε 3,2 δισ. δολάρια σε μετατρέψιμα ομόλογα για να χρηματοδοτήσει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσιών cloud της χώρας. Αποκάλυψε ενημερώσεις στα κορυφαία μοντέλα της σειράς Qwen που έχουν σχεδιαστεί για να ανταγωνιστούν τα μοντέλα των DeepSeek και OpenAI.

Ανάπτυξη φαρμάκων

Μεγάλες υποσχέσεις δίνει η ΑΙ και στην ανάπτυξη φαρμάκων. Η ανακάλυψη νέων φαρμάκων διαρκεί χρόνια και πλήττεται από μεγάλα ποσοστά αποτυχίας. Ο βραβευμένος με Νομπέλ επικεφαλής του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης της Alphabet λέει ότι η τεχνολογία της ΑΙ σύντομα θα μειώσει αυτόν τον χρόνο σε λιγότερο από έναν χρόνο. «Τα επόμενα δύο χρόνια θα ήθελα να δω αυτό να μειώνεται σε λίγους μήνες, αντί για χρόνια», δήλωσε ο Ντέμις Χασάμπης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Χασάμπης διευθύνει το Google DeepMind, τη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, καθώς και την Isomorphic Labs, ειδικό τμήμα της Alphabet που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη φαρμάκων.