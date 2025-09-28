Σε πλήρη ψηφιακή επιτήρηση περνά πλέον η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί συστήματα που συνδέουν σε πραγματικό χρόνο τις πινακίδες κυκλοφορίας με τα φορολογικά και ΚΤΕΟ δεδομένα των πολιτών, καλύπτοντας ολόκληρη τη χώρα 24 ώρες το 24ωρο.

Το νέο ψηφιακό μοντέλο βασίζεται σε κάμερες, κινητά και tablet, τα οποία «σαρώνουν» τα οχήματα και, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζουν παραβάσεις όπως κυκλοφορία οχήματος σε φορολογική ακινησία, έλλειψη ΚΤΕΟ ή ασφάλισης. Σε περίπτωση παράβασης, η κλήση και το πρόστιμο στέλνονται αυτόματα στο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, με ειδοποίηση είτε στο προσωπικό του προφίλ, είτε μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος.

Η αντίδραση του πολίτη περιορίζεται στην κατάθεση ένστασης εντός αυστηρά ορισμένων ημερών, καθώς η αυτοματοποίηση καταγράφει με ακρίβεια το περιστατικό, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία και χρονική σήμανση.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, στον έλεγχο θα συμμετάσχουν και οι κάμερες των διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες υποδομές για αναγνώριση οχημάτων με ή χωρίς e-pass. Παράλληλα, κινητές μονάδες θα διενεργούν ελέγχους σε όλη τη χώρα, χρησιμοποιώντας ΜΜΜ, tablet και κινητά τηλέφωνα για σάρωση πινακίδων επί τόπου. Το πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Τροχαία έχει δείξει υψηλή αποτελεσματικότητα.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ στοχεύει σε καθολικό έλεγχο του συνόλου του στόλου, χωρίς εξαιρέσεις, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης κυκλοφορίας. Το μήνυμα είναι σαφές, ότι η ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές περιορίζεται δραστικά και τα λάθη, ακόμη και τα… ξεχασμένα τέλη ή η μη εμπρόθεσμη ασφάλιση, κοστίζουν ακριβά και άμεσα.

Το μόνο «παράθυρο» για τους πολίτες παραμένει η έγκαιρη δήλωση ακινησίας και η απόλυτη τήρηση των υποχρεώσεων. Ο ψηφιακός έλεγχος πλέον «βλέπει» παντού, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται πλήρως για να αποφύγουν αυτόματες κυρώσεις.

Πού θα βρίσκονται οι 388 κάμερες της τροχαίας στην Αττική

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8

Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου + 8

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος 3

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή 2

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6

Κηφισού – Λένορμαν – 6

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους 6

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω 4

Άλλα σημεία έχουν επιλεγεί σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.