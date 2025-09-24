Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Δακτυλίου στην Αθήνα, με το μέτρο να τίθεται ξανά σε ισχύ χωρίς αλλαγές στα μέσα Οκτωβρίου 2025.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση βρίσκεται ήδη στα συναρμόδια υπουργεία και αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Η βοήθεια των καμερών

Η μεγάλη τομή, ωστόσο, έρχεται με την τοποθέτηση εκατοντάδων καμερών πέριξ των ορίων του Δακτυλίου, που υπόσχονται να βάλουν τέλος στην κυκλοφοριακή αναρχία των τελευταίων ετών. Οι κάμερες θα καταγράφουν ηλεκτρονικά κάθε παράβαση, καθιστώντας αδύνατη τη διαφυγή από τα πρόστιμα του ΚΟΚ.

Έτσι, οι οδηγοί που μέχρι σήμερα ρίσκαραν να μπουν παράνομα, πλέον θα γνωρίζουν ότι το ακριβό «εισιτήριο» θα τους βεβαιώνεται αυτόματα.

Πρόβλημα η αστυνόμευση του μέτρου

Συγκοινωνιολόγοι υπενθυμίζουν ότι ο Δακτύλιος ουσιαστικά δεν αστυνομεύεται εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει χάσει την αξία του. Μετρήσεις τους μάλιστα δείχνουν ότι το 30-35% των οχημάτων που κινούνται καθημερινά στο κέντρο πιθανόν να μην φέρουν καν σωστές πινακίδες.

Η χρήση καμερών θεωρείται μονόδρομος για την αποτελεσματική επιτήρηση και την αποκατάσταση της τάξης.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση αναμένεται να επιφέρει άμεσα μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο, καθώς οι παραβάτες δεν θα τολμούν να εισέλθουν υπό τον φόβο της βεβαίωσης. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, εφόσον ο Δακτύλιος λειτουργήσει με σωστή παρακολούθηση, μπορεί πραγματικά να συμβάλει σε καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας και ποιότητας ζωής στην πόλη.