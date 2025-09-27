Οι παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη ή χρήση κινητού κατά την οδήγηση, θα εντοπίζονται πλέον από 388 «έξυπνες» κάμερες σε όλη την Αττική. Το νέο σύστημα θα λειτουργεί 24/7, καταγράφοντας εικόνα και βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

Οι συσκευές αυτές αποτελούν την πρώτη φάση ενός συνολικού δικτύου 2.000 καμερών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης Τροχαίων Παραβάσεων, με στόχο τη μείωση των τροχαίων και τον περιορισμό των παραβάσεων.

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην επιτήρηση επικίνδυνων σημείων, τα οποία έχει υποδείξει η Τροχαία. Τα σημαντικότερα προβλήματα φαίνεται ότι παρουσιάζονται στο κέντρο της Αθήνας και στην Ποσειδώνος. Άλλοι δρόμοι που έχουν επιλεγεί είναι ο Κηφισός, και οι λεωφόροι Κηφισίας, Βουλιαγμένης, Βασ. Αμαλίας, Συγγρού και Αθηνών.

Οι κάμερες θα διαβιβάζουν σε πραγματικό χρόνο τις κλήσεις στους οδηγούς, είτε μέσω SMS είτε στη προσωπική τους θυρίδα στο Gov.gr, ενώ διαθέτουν δυνατότητα λήψης πέντε φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος των οχημάτων, ώστε να μην φαίνονται οι επιβαίνοντες. Το οπτικό υλικό θα αποστέλλεται μέσω VPN και πρόσβαση θα έχει μόνο η Αστυνομία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Πού θα βρίσκονται οι 388 κάμερες

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 προς όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8

Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου + 8

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος 3

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή 2

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6

Κηφισού – Λένορμαν – 6

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους 6

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω 4

Άλλα σημεία έχουν επιλεγεί σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.