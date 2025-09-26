Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια του Ισραήλ να παραμείνει στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται η UEFA και η FIFA για την αποβολή του.

Η παρέμβαση της αμερικανικής διπλωματίας τις προηγούμενες ημέρες ήταν αυτή που ουσιαστικά ύψωσε τείχος προστασίας στο Ισραήλ για να μην τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα της αποπομπής του από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Χθες ήταν η σειρά της εφημερίδας «Times» η οποία αποκάλυψε πως έχει προγραμματιστεί ψηφοφορία από την UEFA για να αποφασίσει σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα με την πλειονότητα των στελεχών της να τάσσεται υπέρ της αποβολής του Ισραήλ.

Η βρετανική εφημερίδα σημειώνει πως τον προηγούμενο μήνα αρκετά ευρωπαϊκά κλαμπ ζήτησαν από την UEFA να βρει τρόπο ώστε να αποφύγουν να αγωνιστούν εναντίον ισραηλινών ομάδων, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να είναι η μοναδική εκπρόσωπός τους στο Γιουρόπα Λιγκ. Σύμφωνα με τους «Times», αυτή η εξέλιξη έδωσε μεγαλύτερη ώθηση να συζητηθεί η αναστολή του Ισραήλ και το θέμα αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία. Το δημοσίευμα συμπίπτει χρονικά με τη δήλωση εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, με την οποία γίνεται σαφές πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο παρενέβησαν στην UEFA και τη FIFA σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την αποβολή ισραηλινών ομάδων. «Θα εργαστούμε απολύτως για να σταματήσουμε πλήρως κάθε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας στο Sky News.

Ο αμερικανός πρόεδρος είναι φίλος με τον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και η επιρροή του πάνω του είναι σαφής, όπως αποδείχτηκε και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων.

Πιθανόν ο Ινφαντίνο θα προτιμήσει να διατηρήσει ουδέτερη στάση στο θέμα ευχόμενος το Ισραήλ να μην προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ.

Να σημειωθεί ότι η αμερικανική ανακοίνωση ανέφερε την εθνική ομάδα του Ισραήλ στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά όχι την UEFA, το Γιουρόπα Λιγκ ή τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τους «Times», η UEFA επικαλείται το προηγούμενο της αναστολής της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, με αποτέλεσμα οι ρωσικοί σύλλογοι και οι εθνικές ομάδες να αποκλειστούν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πρόσφατα δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου υποστήριζαν πως μάχη παρασκηνίου ώστε να παραμείνει το Ισραήλ στις διεθνείς διοργανώσεις δίνουν επίσης η Γερμανία και η Ουγγαρία, ενώ από τα 20 μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, μόνο δύο θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής της χώρας.

Ρόλο επιταχυντή των εξελίξεων έπαιξε και η πρόσφατη κοινή δήλωση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, ανάμεσά τους και η Αλεξάνδρα Ξανθάκη, με την οποία ζητούν την αποπομπή των ομάδων του Ισραήλ αλλά όχι των μεμονωμένων αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις γιατί διαπράττεται γενοκτονία στη Γάζα. Να σημειωθεί πως οι εμπειρογνώμονες δεν εκπροσωπούν επίσημα τον ΟΗΕ.

Μιλώντας στο Sky News η ελληνίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ Αλεξάνδρα Ξανθάκη τόνισε: «Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ομάδες, εθνικές ομάδες, όχι μεμονωμένους αθλητές, για κράτη που υπόκεινται σε βάσιμους ισχυρισμούς γενοκτονίας… Εδώ είναι σίγουρα μια κόκκινη γραμμή».

Η κ. Ξανθάκη ζητά επίσης από την Άστον Βίλα να εξετάσει το ενδεχόμενο να αρνηθεί να αγωνιστεί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Γιουρόπα Λιγκ, τον Νοέμβριο στο Βίλα Παρκ, απηχώντας τις εκκλήσεις του τοπικού ανεξάρτητου βουλευτή Αγιούμπ Καν. Ο βρετανός πολιτικός φοβάται πως μπορεί να γίνουν σοβαρά επεισόδια από φιλοπαλαιστίνιους και φιλοϊσραηλινούς που θα συγκεντρωθούν στην περιοχή εκείνη την ημέρα, ανάλογα με αυτά που είχαν συμβεί πέρυσι στο Αμστερνταμ.

Δεν πέρασε επίσης απαρατήρητη η στάση των φίλων του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τα συνθήματα πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα και τις έντονες αποδοκιμασίες προς τους παίκτες της ισραηλινής ομάδας.