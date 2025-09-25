Ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να είναι ανδρική υπόθεση, αλλά ρόλο – κλειδί στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία του διαδραματίζουν (και) οι γυναίκες. Αυτή είναι η επισήμανση ολοένα και περισσότερων ειδικών ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα οι σύζυγοι, οι αδερφές, οι μητέρες… να εντάσσονται στη χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση του πιο κοινής μορφής καρκίνου στους άνδρες.

«Ενθαρρύνω τις συντρόφους, τις αδερφές και τις φίλες να ανοίξουν μια συζήτηση με τους αγαπημένους τους που μπορεί να τους σώσει τη ζωή», είναι η προτροπή της Dr Martha Terris, καθηγήτριας Ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο Augusta της Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Συστάσεις. Και έπειτα η ίδια συνιστά τα εξής, ώστε η συζήτηση αφενός να εξελιχθεί όσο πιο… βελούδινα γίνεται και αφετέρου να είναι αποτελεσματική:

Βρείτε την κατάλληλη στιγμή, όταν δηλαδή υπάρχει χρόνος και είναι απίθανο να διακόψουν τη συζήτησή σας τρίτοι.

Βοηθήστε τον να ανακαλέσει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό υγείας των συγγενών του.

Ρωτήστε τον αν έχει συζητήσει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη με τον γιατρό του. Αν δεν έχει κάνει ακόμη προληπτικό έλεγχο, ενθαρρύνετέ τον να κλείσει ραντεβού.

Αναζητήστε μαζί τα προειδοποιητικά σημάδια και συμπτώματα του καρκίνου του προστάτη.

Εξετάστε τρόπους για να μειώσετε τον κίνδυνο και δείτε ποιους από αυτούς μπορείτε να εφαρμόσετε μαζί.

Η Dr Terris άλλωστε, εκτός από τη συσσωρευμένη γνώση της ως μάχιμη γιατρός, έχει και προσωπική εμπειρία. Ο πατέρας και ο παππούς της έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους από μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Ως μητέρα τριών γιων, συνεπώς, οφείλει και η ίδια να έχει τον νου της, ώστε τα παιδιά της να επενδύσουν στην πρόληψη αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (American Cancer Society), σε ένα μόνον έτος εκτιμάται ότι θα διαγνωστούν 161.000 νέες περιπτώσεις εντός των συνόρων. Στη χώρα μας, πάλι, ο αντίστοιχος αριθμός υπολογίζεται σε 7.000 νέες διαγνώσεις, με αποτέλεσμα να αποτελεί την πρώτη αιτία κακοήθειας στον ανδρικό πληθυσμό. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που προκύπτουν από τα επίσημα δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δείχνουν πως σε διάστημα ενός έτους 1.945 ασθενείς με το συγκεκριμένο νόσημα έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη λίστα των τριών τύπων καρκίνου που ευθύνονται για τους περισσότερους θανάτους ανδρών στη χώρα μας από κακοήθεια. Πιο συγκεκριμένα, πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες είναι ο καρκίνος του πνεύμονα και έπειτα ακολουθούν ο καρκίνος του παχέος εντέρου και εκείνος του προστάτη.

Ελεγχος του PSA. Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (ACS) συνιστά να αρχίζει τακτικός έλεγχος του PSA σε ηλικία 50 ετών στους άνδρες με μέτριο κίνδυνο προστατικού καρκίνου, εντούτοις όσοι έχουν ιστορικό στην οικογένειά τους θα πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο νωρίτερα στη ζωή τους. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, οι άνδρες υψηλού κινδύνου (όσοι έχουν έναν συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του προστάτη) θα πρέπει να ελέγχονται σε ηλικία 45 ετών και σε ηλικία 40 ετών εκείνοι που έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο (δύο ή περισσότεροι συγγενείς πρώτου βαθμού με καρκίνο του προστάτη). Σε κάθε περίπτωση, για τις ηλικίες άνω των 50 ετών ο έλεγχος συνιστάται να είναι ετήσιος και να συνδυάζεται με δακτυλική εξέταση του προστάτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη (Europa Uomo Hellas)θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στη μεγάλη γιορτή πρόληψης και ευαισθητοποίησης Greece Race for the Cure® 2025, που διοργανώνεται από τον Σύλλογο «Αλμα Ζωής» στο Ζάππειο, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, στο συγκεκριμένο περίπτερο οι επισκέπτες (άνδρες αλλά και γυναίκες) θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη αλλά και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον ρόλο των γυναικών, «οι οποίες πολύ συχνά είναι εκείνες που παρακινούν τους άνδρες της οικογένειας – συζύγους, πατέρες, αδελφούς ή φίλους – να προχωρήσουν σε προληπτικές εξετάσεις. Η εμπλοκή τους δεν είναι απλώς χρήσιμη, αλλά κρίσιμη, ώστε να εδραιωθεί μια κουλτούρα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης», σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Δεληγιαννίδης.