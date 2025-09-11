Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης για τον καρκίνο του προστάτη, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη στις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα από τα πιο συχνά εμφανιζόμενα κακοήθη νοσήματα στους άνδρες παγκοσμίως. Η ΕΟΕ ενθαρρύνει κάθε άνδρα να ενημερωθεί έγκαιρα για τις σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις, δίνοντας βαρύτητα στη σημασία της πρόληψης.

Καρκίνος του προστάτη: Βασικά δεδομένα και ανησυχητικές τάσεις

Στην Ευρώπη, υπολογίζεται ότι ετησίως 450.000 άνδρες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη, αριθμός που ξεπερνά και εκείνον των νέων κρουσμάτων καρκίνου του παχέος εντέρου. Κάθε χρόνο στη γηραιά ήπειρο, περισσότεροι από 107.000 άνδρες χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο καρκίνος του προστάτη ήταν ο τρίτος συνηθέστερα διαγνωσμένος καρκίνος, αντιπροσωπεύοντας το 12,1% των νέων περιπτώσεων καρκίνου το 2022. Συνολικά, μόνο το συγκεκριμένο έτος, στην ΕΕ καταγράφηκαν περίπου 2,7 εκατ. νέα περιστατικά καρκίνου και 1,3 εκατ. θάνατοι, με τον προστάτη να κοστίζει περισσότερες ανδρικές ζωές απ’ όσες ο καρκίνος του μαστού κοστίζει στις γυναίκες.

Στην Ελλάδα, το 2022 καταγράφηκαν 7.036 νέα περιστατικά καρκίνου του προστάτη, καθιστώντας τον πρώτο σε συχνότητα καρκίνο μεταξύ των ανδρών (19,2% όλων των νέων περιστατικών). Σημειώνεται επιπλέον ότι 27.358 άτομα ζουν σήμερα με τη διάγνωση της νόσου εντός των τελευταίων πέντε ετών, ενώ οι θάνατοι ξεπερνούν τα 2.000 ετησίως.

Διεθνής εικόνα και ανισότητες στη φροντίδα

Παγκόσμια, ο καρκίνος του προστάτη είναι σήμερα η συχνότερη διαγνωσμένη κακοήθεια ανδρών σε 112 από 185 χώρες και η κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο ανάμεσα στους άνδρες σε 48 χώρες – στοιχείο που αναδεικνύει σοβαρές διεθνείς ανισότητες στην έγκαιρη διάγνωση και περίθαλψη. Σύμφωνα με το Global Cancer Observatory 2022, ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες μετά τον πνεύμονα, με σχεδόν 400.000 θανάτους το 2022 και περισσότερα από 5 εκατομμύρια διαγνώσεις εντός πενταετίας. Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν τη βαρύνουσα σημασία της νόσου για τη δημόσια υγεία.

Οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις προκαλούν έντονη ανησυχία: Όπως αναφέρει η Επιτροπή Lancet για τον καρκίνο του προστάτη (2024), ως το 2040 αναμένεται σχεδόν διπλασιασμός των νέων διαγνώσεων ετησίως, πλησιάζοντας τα 3 εκατομμύρια, ενώ οι θάνατοι θα αυξηθούν κατά περίπου 85%, ξεπερνώντας τις 700.000 ετησίως. Η επιβάρυνση θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Οι νέες τεχνολογίες στη διάγνωση και η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο από τη διάγνωση μέχρι και τη θεραπεία, λειτουργώντας ως πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Prokar Dasgupta, οι έξυπνες τεχνολογίες επιτρέπουν την αναγνώριση μοτίβων (pattern recognition) σε σύνθετα ιατρικά δεδομένα, διευκολύνοντας κρίσιμες αποφάσεις, υποστηρίζοντας την ενδοεγχειρητική καθοδήγηση ακόμη και με τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και 3D printing εξατομικευμένων απεικονίσεων, που βοηθούν τους γιατρούς κατά την προετοιμασία της επέμβασης. «Η συμβολή της είναι καθοριστική», τονίζει.

Η αξία αυτών των τεχνολογιών γίνεται εμφανής στον προληπτικό έλεγχο και τη διάγνωση σε πρώιμα στάδια, καθώς σε αυτές τις φάσεις ο καρκίνος του προστάτη είναι κατά τεκμήριο πλήρως ιάσιμος, σύμφωνα με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία.

Είναι, λοιπόν, κομβικό κάθε άνδρας να ενημερώνεται έγκαιρα και να συμβουλεύεται τον ουρολόγο του για προληπτικό έλεγχο, ενώ η οικογενειακή υποστήριξη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. «Η ενημέρωση σώζει ζωές», επαναλαμβάνει με έμφαση η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, δίνοντας το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της έγκαιρης παρέμβασης στη μάχη κατά του καρκίνου του προστάτη.