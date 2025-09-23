Οι τουρίστες που ήρθαν στη χώρα μας φέτος είχαν πιο γεμάτα πορτοφόλια και ξόδεψαν περισσότερα για να απολαύσουν τις διακοπές τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 12,182 δισ. ευρώ. Οι Γερμανοί ξόδεψαν τα περισσότερα στις διακοπές τους στην Ελλάδα. Ακολουθούν οι Αγγλοι, αν και οι εισπράξεις από τη Βρετανία είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε τους τουρίστες από τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 16,6% και διαμορφώθηκαν στα 2,03 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 15,6%, στα 769 εκατ. ευρώ, από την Ιταλία κατά 4,9% (632,8 εκατ. ευρώ), από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 2,9% αλλά ανήλθαν σε 1,631 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 25,3% και διαμορφώθηκαν στα 954 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Αν γίνει λάθος στην επιστροφή ενοικίου

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους, υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ καθορίζουν τη διαδικασία διευκρινίζοντας ότι η ενίσχυση χορηγείται αυτόματα μέχρι τέλος Νοεμβρίου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, βάσει των τελευταίων στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων. Ομως, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω α) εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία, β) μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και γ) καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα, οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Ανταγωνιστικότητα

Σύσκεψη με αντικείμενο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Στη σύσκεψη επισημάνθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, όπως, μεταξύ άλλων, η μείωση της φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, οι απλουστεύσεις στην αδειοδότηση αλλά και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Από την πλευρά τής βιομηχανίας μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου.

Μέτρα στήριξης

Με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ζητεί επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας. Οπως αναφέρει στην επιστολή, η στήριξη των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, που πλήττονται από τις ζωονόσους, θα μπορούσε να έρθει μέσα από την προκαταβολή 50% των αποζημιώσεων, την άμεση καταβολή της ενίσχυσης για ζωοτροφές, το πάγωμα για τουλάχιστον δύο έτη όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και τη διατήρηση δικαιωμάτων και καταβολή όλων των επιδοτήσεων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Αύξηση μισθών

Τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας σε περίπτωση που αυξάνονταν οι μισθοί κατά 30% σε μία ημέρα επισήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι 100,3. Ο ίδιος τόνισε πως αυτό που ενδιαφέρει την ΤτΕ είναι να υπακούμε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και θέτουν ταβάνι στις δαπάνες κάθε κράτους-μέλους. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg αναφέρθηκε στο τέλος για τις μειώσεις επιτοκίων και για την ανάγκη διασυνοριακών συγχωνεύσεων στις τράπεζες.

ΑΙ κατά φοροδιαφυγής

Με νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η ΑΑΔΕ κλιμακώνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνοντας το βάρος στον εντοπισμό περιπτώσεων υψηλού φορολογικού κινδύνου. Σε ειδική εκδήλωση της ΑΑΔΕ, όπου συμμετείχαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τη Σουηδική Φορολογική Αρχή, παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου «Δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες προσεγγίσεις και εργαλεία βάσει δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνων και τους φορολογικούς ελέγχους στην Ελλάδα», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (TSI), μέσω του SG Reform, σε συνεργασία με τη Σουηδική Φορολογική Αρχή (STA).