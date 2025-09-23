Θέμα χρόνου μοιάζει να είναι η υπογραφή του προεδρικού διατάγματος με το οποίο το TikTok στις ΗΠΑ θα περάσει στα χέρια αμερικανών επιχειρηματιών, υπό την ηγεσία της Oracle του Λάρι Ελισον. Στο σχήμα που θα έχει τον έλεγχο της δημοφιλούς πλατφόρμας βίντεο αναμένεται να παίξει ρόλο ο Λόκλαν Μέρντοχ (γιος του Ρούπερτ Μέρντοχ) και ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής και επικεφαλής της μεγάλης εταιρείας υπολογιστών Dell. Το σχετικό προεδρικό διάταγμα αναμένεται να υπογραφεί μέσα στην εβδομάδα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ επικαλούμενα πηγές του Λευκού Οίκου.

Σε χθεσινή (22/9) συνέντευξή της στο FOX News, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και πως «το μόνο που απομένει είναι να υπογραφεί». «Οι συνεργάτες του προέδρου δουλεύουν με τους κινέζους ομολόγους τους για να γίνει αυτό» πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Την περασμένη Παρασκευή (19/9) ο Ντόναλντ Τραμπ είπε από τον Λευκό Οίκο ότι είχε ένα «εξαιρετικό τηλεφώνημα» με τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος «αποδέχθηκε τη συμφωνία για το TikTok», στην οποία συμμετέχουν «μερικοί από τους σπουδαιότερους αμερικανούς επενδυτές στον κόσμο».

Οπως ανέφερε η Λέβιτ στη συνέντευξή της, το διοικητικό συμβούλιο του σχήματος που θα αναλάβει τη λειτουργία του TikTok στις ΗΠΑ από την κινεζική ByteDance θα αποτελείται από επτά μέλη, εκ των οποίων τα έξι θα είναι Αμερικανοί. «Στα ζητήματα δεδομένων και ιδιωτικότητας, ηγετικό ρόλο θα παίξει μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Αμερικής, η Oracle, και ο αλγόριθμος θα ελέγχεται επίσης από την Αμερική» τόνισε.

Η ByteDance θα διατηρήσει ποσοστό κάτω από 20% στο σχήμα και αναμένεται να έχει παρουσία στο ΔΣ με ένα μόνο μέλος. Οπως αναφέρουν πηγές του Λευκού Οίκου, η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα έχει δικό της εκπρόσωπο στο ΔΣ ούτε και μετοχές στο σχήμα. Επισημαίνουν, δε, πως η αξία του ενεργητικού του TikTok στις ΗΠΑ εκτιμάται σε «πολλά δισ. δολάρια».

Από την άλλη, το Πεκίνο δεν έχει αντιδράσει ακόμα στις εν λόγω ανακοινώσεις. Το περασμένο Σάββατο (20/9) το υπουργείο Εμπορίου υπογράμμισε ότι «η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τις επιθυμίες της εταιρείας (σ.σ.: ByteDance) και την προτρέπει να προχωρήσει σε εμπορικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς». Πάντως, αναλυτές που ειδικεύονται στην κινεζική πολιτική εκτιμούν ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί το TikTok για να πετύχει αποτελέσματα σε άλλες πτυχές της σχέσης του με την Ουάσιγκτον.