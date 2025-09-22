Μια ματιά στον κατάλογο των ομιλητών αρκούσε για να καταλάβει κανείς πόσο προσωπική ήταν η σχέση του Τσάρλι Κερκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, την οικογένεια και το κίνημά του: περιλάμβανε όχι μόνο τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά και τα πιο γνωστά μέλη του υπουργικού συμβουλίου και του προσωπικού του Λευκού Οίκου, μαζί με τους σημαντικότερους εκπροσώπους του MAGA. «Σήμερα θα γιορτάσουμε τη ζωή ενός σπουδαίου άνδρα», διακήρυξε ο Τραμπ αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για την Αριζόνα – λίγο νωρίτερα, είχε φροντίσει να χαρακτηρίσει τους φιλελεύθερους «διαταραγμένους και άρρωστους», λέγοντας πως «είναι τρομερό» που 58 Δημοκρατικοί ψήφισαν κατά της απόφασης της Βουλής να τιμήσει τον Κερκ.

Μια ματιά στο κατάμεστο γήπεδο του αμερικανικού φούτμπολ, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνας, όπου πραγματοποιήθηκε χθες η νεκρώσιμη τελετή για τον Κερκ ήταν αρκετή για να καταλάβει κανείς πόσο επιδραστικός ήταν ο 31χρονος ακτιβιστής που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Ανθρωποι κάθε ηλικίας, αλλά κυρίως νέοι, και από κάθε γωνιά των ΗΠΑ, είχαν φορέσει, όπως τους προέτρεψε ο Λευκός Οίκος, τα «κυριακάτικά» τους, όλα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, και σιγοντάριζαν με υψωμένα χέρια τους ευαγγελικούς ύμνους που ακούγονταν. Μια λατρευτική τελετή πλήρως ενσωματωμένη σε μια πολιτική εκδήλωση, όπως σχολίαζαν χαρακτηριστικά οι “New York Times”, με την πεποίθηση ότι ο Τσάρλι Κερκ είναι ένας σύγχρονος μάρτυρας της χριστιανοσύνης να διαχέεται καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής. Διάσπαρτες στα χέρια του κοινού, μαυρόασπρες φωτογραφίες του Κερκ με τη σύζυγό του Ερικα και τα δύο μικρά παιδιά τους – αλλά και του Κερκ σαν άλλου Ησαΐα να απαντά στον Θεό, «Ορίστε, στείλε εμένα».

Αρχικά, οι Αρχές περίμεναν περίπου 100.000 ανθρώπους. Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας είπε πως ενδεχομένως να έφταναν και τους 200.000. Το State Farm Stadium έχει χωρητικότητα έως και 73.000 θέσεων, σύμφωνα με τοπικά Μέσα, ωστόσο τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας επέβαλαν να κλείσει τις πόρτες ενώ μέσα βρίσκονταν κάπου 46.000 άνθρωποι. Στο παρακείμενο γήπεδο Desert Diamond, παρακολούθησαν μέσω γιγαντοοθόνης την τελετή ακόμα 20.000 άνθρωποι. Και δεκάδες χιλιάδες ακόμα έμειναν απέξω – παρότι περίμεναν για ώρες, ακόμα και από τις 5 το πρωί ενώ οι πόρτες άνοιγαν στις 8 και η τελετή ξεκινούσε στις 11.

Ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος MAGA, ο Τσάρλι Κερκ χρησιμοποιούσε τα εκατομμύρια των ακολούθων του στα κοινωνικά δίκτυα και τις ομιλίες του σε πανεπιστήμια για να υπερασπίζεται τον Ντόναλντ Τραμπ και να διαδίδει τις ιδέες του στους νέους. Δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στον λαιμό ενώ συντόνιζε μια συζήτηση σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Μιλώντας σε συγγενείς του, ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να απέδωσε την πράξη του στο «μίσος» που, σύμφωνα με τον ίδιο, διέσπειρε ο Κερκ. Πριν ακόμη ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί ως ύποπτος, ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας» και κατηγόρησε τη ρητορική της «ακροαριστεράς». Ωστόσο, επικαλούμενο τρεις πηγές ενήμερες για την έρευνα, το NBC ανέφερε το Σάββατο ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν διαπιστώσει κάποια σχέση μεταξύ του Ρόμπινσον και αριστερών ομάδων, τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε να καταστείλει.

Γεμάτοι θλίψη και οργή, οι MAGA απαιτούν τιμωρία για όσους χλεύασαν ή υποτίμησαν τον Κερκ. Μετά τον θάνατό του, καθηγητές, μαθητές, δημοσιογράφοι καθώς και ο γνωστός κωμικός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ έχουν απολυθεί, τεθεί σε διαθεσιμότητα ή υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις για σχόλια σχετικά με τον Κερκ ή τον θάνατό του, σε ένα εκδικητικό κύμα καταστολής το οποίο για κάποιους αντανακλά την ίδια αυτή «κουλτούρα της ακύρωσης» που οι Ρεπουμπλικανοί καταδίκαζαν, και για άλλους ισοδυναμεί με γνήσια κυβερνητική λογοκρισία.

Οσο περνούσε χθες η ώρα, το ήπιο μήνυμα των ευαγγελίων μετατρεπόταν σε ένα σκληρότερο πολιτικό μήνυμα, καθώς πολιτικοί ακτιβιστές και αξιωματούχοι άρχιζαν να μιλούν και να αναφέρονται στην Αριστερά και την ανάγκη οι Δημοκρατικοί και τα μέσα ενημέρωσης να μην ξεχάσουν ποτέ το όνομα του Κερκ. Για δάκρυα που έχουν μετατραπεί σε μια δίκαιη οργή έκανε λόγο ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στιβ Μίλερ, «ούτε καν φαντάζεστε τον δράκο που ξυπνήσατε», διαμήνυσε στους «εχθρούς». Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγελθεί ως ο τελευταίος ομιλητής, έφτασε μάλιστα στον χώρο της τελετής μιάμιση ώρα αφότου ξεκίνησε, οι κάμερες τον έδειξαν μέσα σε θεωρείο να σηκώνει τη γροθιά του, με τον κόσμο να τον χειροκροτεί. Σειρά, πριν από αυτόν, είχαν – πέραν της χήρας του Κερκ – ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, οι υπουργοί Εξωτερικών, Αμυνας και Υγείας, η επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρτ, ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον. Οσο για το κόστος της τελετής αυτής, όπως έγινε γνωστό θα το καλύψει σε μεγάλο μέρος η οργάνωση που είχε ιδρύσει ο Κερκ, Turning Point USA – το υπόλοιπο μέρος, άγνωστο.