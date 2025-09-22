Γνωρίζοντας πλέον με λεπτομέρειες την ιστορία του χθεσινού ισόπαλου ντέρμπι στη Λεωφόρο, δικαιωματικά το πρώτο «πλάνο» έρχεται απευθείας μπροστά από τον ερυθρόλευκο πάγκο. Στο 57΄ όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στέλνει στο χορτάρι τον Ντανιέλ Ποντένσε αντί του Ντιόγκο Νασιμέντο. Επέστρεψε στα μέρη μας, επέστρεψε και σε αυτά τα ιδιαίτερα ματς ο Πορτογάλος και το έκανε όπως το… παρατσούκλι του: Superman. Εξωγήινος…

Και το επόμενο πλάνο; Αναπόφευκτα στον επίσης σεσημασμένο. Τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Εχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες (58΄, 61΄, 90΄) βλέποντας τον Πάλμερ Μπράουν, τον Ντραγκόφσκι και τον Τουμπά να του παίρνουν την μπουκιά από το στόμα. Πήρε τη ρεβάνς όμως όπως εκείνος ξέρει στο 90’+2′ εκτελώντας για το τελικό 1-1. Κρατώντας την τελευταία κουβέντα για λογαριασμό του. Και αποκαθιστώντας ως ένα σημείο την τάξη σε αυτό το αντάμωμα των αιωνίων.

Χοντρά λάθη

Γιατί αν ο Ολυμπιακός έχανε από τον μεγάλο αντίπαλό του, δεν θα του συνέβαινε μόνο από την αστοχία του Μαροκινού ή από το λάθος της άμυνάς του στη φάση του 48΄ όταν και δόθηκε η ευκαιρία στον Ντέσερς να ανοίξει το σκορ. Οι Ερυθρόλευκοι πριν από όλα θα πλήρωναν δύο τραγικά λάθη της διαιτησίας του Ντενίζ Αϊτεκίν και της ομάδας του. Του Γερμανού που πήγε να ρίξει το ματς στα… βράχια αλλάζοντας τους κανονισμούς! Πρώτα στο 35΄ όταν ο Ρεμί Καμπελά ανατρέπεται καθαρά από τον Τέτε στην πράσινη περιοχή αλλά το πέναλτι μετατρέπεται σε επιθετικό φάουλ και κίτρινη κάρτα στον κορσικανό εξτρέμ των νταμπλούχων. Και έπειτα στο 42΄ όταν ο Καλάμπρια μπερδεύεται και εκτελεί με… πάσα στον εαυτό του ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Καμπελά κλέβει και βγαίνει φάτσα με το 0-1 και ο διαιτητής τον σταματά. Γιατί; Διότι όπως είπε στην ανάπαυλα, η μπάλα για το φάουλ έπρεπε να στηθεί πιο πίσω.

Αναρτήσεις με νόημα

Είναι χαρακτηριστικές οι δύο αναρτήσεις του Κώστα Καραπαπά στην ανάπαυλα για τις δύο αυτές φάσεις: «Νέοι κανονισμοί από σήμερα. Κανονικό γκολ το σταματάνε γιατί ήταν λέει ένα μέτρο πιο πίσω η εκτέλεση. Κοιμήθηκε ο μπακ, πήρε την μπάλα ο Καμπελά και ο διαιτητής ανακάλυψε νέους κανονισμούς» για τη φάση του 42΄. Και μια ακόμη με τη φωτογραφία της ανατροπής του Καμπελά από τον Τετέ στο 35΄: «Νέοι κανονισμοί και στο τι είναι πέναλτι, φάουλ και κίτρινες κάρτες» η δεύτερη.

Να είναι καλά ο Ποντένσε

Ναι, αν δεν ήταν η παράσταση του Ποντένσε και ο οίστρος του Ελ Κααμπί που έφτασε ήδη τα 3 γκολ στο πρωτάθλημα, μάλλον ο γερμανός διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν και ο VARίστας του Μάρτιν Περν αναπόφευκτα θα είχαν την τιμητική τους. Διότι οι αποφάσεις τους κράτησαν το 0-0 ως τα μισά του δρόμου. Εκεί όπου ο κακός ρυθμός και οι λίγες φάσεις έδωσαν την εντύπωση ότι θα δούμε ένα από εκείνα τα ματς της μιας λεπτομέρειας. Ηταν άλλο παιχνίδι στο δεύτερο όμως. Από το γρήγορο γκολ του Ντέσερς που εκμεταλλεύθηκε το ένα λάθος της ερυθρόλευκης άμυνας. Αλλά και από τα 40 λεπτά του Ποντένσε στο γήπεδο από το 57΄ ως το 90+7΄. Εκανε ό,τι ήθελε ο Πορτογάλος τρομοκρατώντας τους Πράσινους

«Για αυτό είναι…»

«Πραγματικά, ήταν ένα ματς γεμάτο ευκαιρίες από τις 2 ομάδες. Δεχτήκαμε ένα γκολ από λάθος και μετά ο Αγιούμπ εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του αντιπάλου. Είχαμε ευκαιρίες και για άλλα γκολ και θα μπορούσαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, αλλά τουλάχιστον ήρθε το γκολ στο τέλος» έλεγε στο φινάλε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος που αναφερόμενος στην προσθήκη του Ποντένσε αλλά και των Τσικίνιο, Ταρέμι που με τη σειρά του ερχόμενος από τον πάγκο είχε συμμετοχή στην ισοφάριση πρόσθεσε πως: «Γι’ αυτό υπάρχουν οι αλλαγές, οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο είναι πιο φρέσκοι και ξεκούραστοι, ενώ ο αντίπαλος είναι πιο κουρασμένος και έτσι μπορεί να είναι πιο αποδοτικοί. Βοήθησαν οι αλλαγές και σκέφτομαι μήπως έκανα λάθος στον αρχικό σχεδιασμό μου, αλλά από την άλλη, αν τους είχα βάλει από την αρχή, ίσως να μην έκαναν αυτό που έκαναν στο τέλος».

Καμπελά: Δεν καταλαβαίνω…

Ο Ρεμί Καμπελά, από την πλευρά του, δεν μάσησε τα λόγια του αναφερόμενος στο πέναλτι που δεν του καταλογίστηκε: «Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι. Ξαναείδα μετά τα βίντεο στα αποδυτήρια και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν πέναλτι. Δέχθηκα χτύπημα από τον παίκτη και έπεσα μέσα στη μεγάλη περιοχή και έπρεπε να δοθεί. Αντί γι’ αυτό, δέχθηκα κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου το γιατί».