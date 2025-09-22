Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα ότι δημιουργεί σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες. Πρόκειται, βέβαια, για την πρώτη φάση του σχεδιασμού, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εδώ και μήνες προαναγγείλει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πάρκα στο Αιγαίο. Ειδικά για το θαλάσσιο πάρκο το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι το επόμενο που θα δημιουργηθεί, στη γεωπολιτικά «ευαίσθητη» περιοχή των Δωδεκανήσων, προσώρας δεν υπάρχει κάποια συζήτηση ή κάποια κινητικότητα ή προπαρασκευαστική ενέργεια. Σε ό,τι αφορά, όμως, τα δύο που ήδη προκηρύχθηκαν, κατά πληροφορίες, τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται να ενσωματωθούν όποια χρήσιμα σχόλια προέκυψαν από τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Ενώ μένει να φανεί και αν θα προστεθούν νέες περιοχές θαλάσσιας προστασίας στο πάρκο Νότιων Κυκλάδων, όπως είναι π.χ. η Δονούσα.

Με καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα

Να σας πω, επίσης, πως τα διαδικαστικά αλλάζουν και το αρχικά ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Κι αυτό γιατί όταν οι αρμόδιοι καταλήξουν στο τελικό κείμενο και για τα δύο πάρκα, θα είναι σε θέση να συντάξουν βάσει αυτού και το Προεδρικό Διάταγμα, που θα είναι το τελευταίο βήμα της διαδικασίας. Θα πρέπει, όμως, και το τελικό Διάταγμα να τεθεί και αυτό σε δημόσια διαβούλευση. Αρμοδίως εκτιμάται ότι, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για τη δημόσια διαβούλευση, η τελική θεσμοθέτηση των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων δεν θα γίνει εντός του 2025, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Η τελική πράξη για τα δύο πάρκα θα λάβει χώρα, κατά τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις, στις αρχές του 2026.

Περιμένοντας τον Μυλωνάκη

Η ημερήσια διάταξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου μάς προϊδεάζει για υψηλά ντεσιμπέλ σήμερα. Και αυτό γιατί ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα βρεθούν, τελικά, τετ α τετ σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια, όπου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με θέμα: «Η παραγγελία, αξιοποίηση και διακίνηση από εσάς του υπομνήματος, άλλως “εσωτερικού σημειώματος”, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται στα χέρια σας από τον Ιούνιο 2025». Πρόκειται για τη δεύτερη ερώτηση που καταθέτει, για το θέμα αυτό, η Κωνσταντοπούλου και, δεδομένου ότι η ιστορία αυτή έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναμένω ότι θα θελήσουν και άλλοι βουλευτές να παρακολουθήσουν ή και να παρέμβουν στη συζήτηση. Ο Μυλωνάκης, θυμίζω, είχε αναφερθεί σε ενημέρωσή του για την έρευνα όσον αφορά το σκάνδαλο με «εσωτερικό σημείωμα» και η Κωνσταντοπούλου τού έχει ζητήσει επισήμως να το καταθέσει. Το βέβαιο προσώρας είναι πως αναμένεται να διαψεύσει πως είχε γνώση περιεχομένου των επισυνδέσεων που είχε κάνει η ΕΛ.ΑΣ. με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και το ακόμη πιο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση θα εξελιχθεί σε «ματς».

Η πρώτη συνάντηση μετά τον διορισμό

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίσημη επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία και με την αφορμή της επίσκεψης του Προκαθημένου στην αμερικανική πρωτεύουσα. Σε ανάρτησή της στα social media, η Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή να καλωσορίζω τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσιγκτον», τονίζοντας πως «η πνευματική του καθοδήγηση εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο». Αναφερόμενη στην επίσκεψη του Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νέα πρεσβευτής σχολίασε πως «επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και της παγκόσμιας ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας», ενώ έκλεισε την ανάρτησή της εκφράζοντας την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τον Πατριάρχη, με στόχο «να προωθήσουμε την πίστη, τη θρησκευτική ελευθερία και τη φιλία για τις επόμενες γενιές».

Βιβλιοπαρουσίαση στις Βρυξέλλες

Πολλές παρουσιάσεις βιβλίων πολιτικών προσώπων έχει το πρόγραμμα του υπόλοιπου του Σεπτεμβρίου μέχρι και τον Οκτώβριο. Ξεχωρίζω του Γιάννη Μανιάτη, μιας και μαθαίνω ότι ο καθηγητής και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει στις Βρυξέλλες την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Επειδή δεν υπάρχει Planet Β» αύριο Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα όχι σε κάποιο τυχαίο χώρο, αλλά με πάσα επισημότητα στην αίθουσα εκδηλώσεων της έδρας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με προλογικό χαιρετισμό από τον μόνιμο αντιπρόσωπό μας, τον πρέσβη Ιωάννη Βράιλα. Το θέμα του βιβλίου είναι προφανές από τον τίτλο του, καθώς αφορά την κλιματική αλλαγή και τις «πράσινες» πολιτικές.