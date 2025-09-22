Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου ξεκινά σήμερα (22/9) η μεγαλύτερη έως τώρα δίκη για την υπόθεση απάτης εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εδώλιο παραπέμπονται 105 κατηγορούμενοι που φέρεται να υπέβαλαν δηλώσεις με ψευδή στοιχεία για να λάβουν αγροτικές επιδοτήσεις.

Ειδικότερα, πρόκειται για άτομα που είτε δήλωσαν ψευδείς εκτάσεις είτε προσκόμισαν ψευδή έγγραφα και αποκόμισαν επιδοτήσεις από 10.000 ως 15.000 ευρώ κατ’ έτος, το διάστημα από το 2019 ως το 2023. Οι 105 αυτές περιπτώσεις, όπως αναφέρουν δικονομικές πηγές, προέκυψαν από παλαιότερη έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία και εσωτερικούς ελέγχους των αρμόδιων διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικά, τα στοιχεία των «κόκκινων ΑΦΜ» διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, η οποία στη συνέχεια τα έστειλε στις κατά τόπους Εισαγγελίες, με αποτέλεσμα να φτάσουν οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.