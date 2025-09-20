Σε φάση εκσυγχρονισμού εισέρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης (action plan), το οποίο θα επιβεβαιώσει τη διαπίστευσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Οργανισμού Πληρωμών. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη συνέχιση της καταβολής ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προς τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της χώρας.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που μίλησαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και οι 54 δράσεις που προβλέπονταν στο τελικό action plan, το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αρχικά, οι προβλεπόμενες δράσεις ήταν 45, ωστόσο, μετά από νέα ευρήματα που προέκυψαν στις διαπραγματεύσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο αριθμός αυξήθηκε σε 54. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Οργανισμός κατάφερε να υλοποιήσει όλες τις δράσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Όπως τονίζουν στελέχη του ΥΠΑΑΤ, «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε έναν μαραθώνιο, κατάφεραν να υλοποιήσουν το σύνολο των δράσεων του Action Plan, τις οποίες έχει πιστοποιήσει και η ΕΔΕΛ, ως φορέας πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Το επόμενο σημαντικό βήμα αναμένεται τον προσεχή Νοέμβριο, οπότε και προβλέπεται να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο για τη μετάβαση του Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Επίσης, έως το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι κανονιστικές πράξεις για την πλήρη ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η παράταση του αρχικού action plan – που αναμενόταν να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 – δόθηκε ακριβώς για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν έξι μήνες επιπλέον, με νέα καταληκτική ημερομηνία τον Μάρτιο του 2026. Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου, «κύριος λόγος είναι η ομαλή και ολική μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του πως η παράταση αυτή συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες.

«Έχουν γίνει αρκετά βήματα και αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά γίνονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα που μιλάμε γίνονται πραγματικοί έλεγχοι», είχε τονίσει ο αρμόδιος υπουργός.

Με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, όλες οι εκκρεμότητες αναμένεται να έχουν διευθετηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργεί επισήμως υπό την ΑΑΔΕ, ως νέα, ανεξάρτητη υποδιεύθυνση, διατηρώντας την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρώτο βήμα για τη μετάβαση του Οργανισμού Πληρωμών στην ΑΑΔΕ έχει ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς μέσω νομοθετικής ρύθμισης δόθηκε πρόσβαση στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, έχουν προσληφθεί 100 άτομα μέσω της ΔΥΠΑ. Το ΥΠΑΑΤ δεν περιορίστηκε στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά φρόντισε και για την εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων πριν την ανάληψη καθηκόντων.

Όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου, «στόχος του “νέου” Οργανισμού Πληρωμών είναι να υπερβεί τους ελέγχους που γίνονται μέχρι σήμερα και να εντατικοποιηθούν τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος».

Δεύτερο σχέδιο δράσης για τα γεωχωρικά δεδομένα

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα δεύτερο σχέδιο δράσης για τα γεωχωρικά δεδομένα, το οποίο στοχεύει στη γεωχωρική αποτύπωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση των ελέγχων και τη διασφάλιση της διαφάνειας στη ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων, όπως αποτυπώθηκε και με την υποχρέωση υποβολής του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει την εκπόνηση και εφαρμογή ενός δεύτερου action plan για τα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, σε συνδυασμό με το σύστημα monitoring, θα διασφαλίσει την ορθή κατανομή των κοινοτικών πόρων. Το χρονοδιάγραμμα υποβολής του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης έχει οριστεί ως τον Νοέμβριο του 2025.

Μετά την επίσημη μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, θα πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί και επιτόπιοι έλεγχοι από το νέο Οργανισμό, τόσο για τις εκκρεμείς πληρωμές όσο και για τον προγραμματισμό των μελλοντικών ενισχύσεων.

Παράλληλα, αναμένονται παρεμβάσεις που θα μειώσουν το διοικητικό βάρος και θα βελτιώσουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου που θα αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις προβλέπεται να λειτουργεί αυτόνομα σε σχέση με την ΑΑΔΕ, εκπληρώνοντας σημαντική προϋπόθεση για τη διαπίστευση του Οργανισμού.