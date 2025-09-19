Μπορεί η ΝΔ να λέει πως το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα ακοστολόγητο οικονομικό πρόγραμμα, όμως η αλήθεια είναι πως όποιος έχει παρατηρήσει τα στελέχη του στις δημόσιες εμφανίσεις τους ξέρει ότι μιλούν με αριθμό – τον ίδιο αριθμό που έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες (Real FM). Το οικονομικό επιτελείο του κόμματος κοστολόγησε τα μέτρα που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση στα 2,63 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1 δισ. πιο πάνω από τη ΝΔ. Και μάλιστα, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη πως αυτό το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί είτε σε βάθος τριετίας είτε τετραετίας, ανάλογα με τις συνθήκες που τότε θα επικρατούν. Το ίδιο πρόγραμμα, πάντως, η ΝΔ το κοστολογεί 4 δισ. ευρώ.

ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ

Ποιο είναι το τρόφιμο που μαζί με το ρύζι και τις πατάτες συμπληρώνουν την τριάδα των βασικών προϊόντων στα οποία το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση του ΦΠΑ – αυτό που ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλεσε «άγνωστο τρόφιμο» λόγω ενός γλωσσικού ατοπήματος; Η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει πιλοτικό πρόγραμμα μείωσης στον κατώτερο συντελεστή και για το αλεύρι, ενώ προσθέτει, ελέω δημογραφικού, και το βρεφικό γάλα. Ολα αυτά φορολογούνται σήμερα με 13% και υπάρχει κοινοτική οδηγία που προτρέπει να κράτη-μέλη να τα μειώσουν στο 6%. «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που κατ’ επανάληψη έχει πιαστεί να ψεύδεται συνειδητά, ας αφήσει κατά μέρος τους εξυπνακισμούς και το φθηνό χιούμορ», απάντησε στη σχετική κριτική η Χαριλάου Τρικούπη.

ΑΙΧΜΕΣ

Σε μια ενδιαφέρουσα σημειολογική συμφωνία, τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να αντιμετωπίζουν τον Αλέξη Τσίπρα ως εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ – είναι «βουλευτής Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο Μητσοτάκης, είναι «εν ενεργεία βουλευτής κόμματος» είπε ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή: αφενός η σύνδεση με το κόμμα του δεν ευνοεί το rebranding του Τσίπρα και αφετέρου λειτουργεί ως υπενθύμιση πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αποσυρθεί, άρα δεν επιστρέφει ως κάτι νέο. Η μόνη φράση που είπε επιπλέον ο Ανδρουλάκης ήταν «να ξεκαθαρίσει τη θέση του: ή θα μείνει στο κόμμα του ή θα το διασπάσει» – και όπως κάθε πασόκος, ο Ανδρουλάκης ξέρει πολύ καλά τι υποδηλώσεις περιλαμβάνει για τον Τσίπρα η δεύτερη επιλογή.

ΣΤΟΧΟΣ

Περίπου στο 20% συνεχίζει να μένει η δυνητική ψήφος ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό –αυτό έδειξαν τρεις διαφορετικές εταιρείες δημοσκοπήσεων που παρουσίασαν έρευνες αυτές τις μέρες. Μάλιστα, το πιο θετικό κοινό, αυτοί που στο πλαίσιο απαντούν με την πλέον θερμή διάθεση, κυμαίνεται περίπου στο 9%. Τα ποσοστά διαβάζονται με πολλούς τρόπους. Για κάποιους είναι μια καλή γραμμή εκκίνησης. Για άλλους, ιδίως για αυτούς που έχουν εξαπατηθεί από τη δυνητική ψήφο στο παρελθόν, όλα έχουν να κάνουν με τον στόχο: αν στόχος του Τσίπρα αποτελεί να κερδίσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτά τα νούμερα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.

ΑΠΟΡΙΑ

Η σημερινή συνεδρίαση της γαλάζιας ΚΟ θα αποτυπώσει το πραγματικό κλίμα που επικρατεί στο κόμμα;