Τουλάχιστον 5-7 εγκληματικές οργανώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στις οποίες συμμετείχαν επιδοτούμενοι, «μεσάζοντες» για την παραγωγή πλαστών στοιχείων, υπεύθυνοι τοπικών Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) όπως και κάποιων αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και στελέχη του Οργανισμού, μπαίνουν πλέον στο «στόχαστρο» της ΕΛ.ΑΣ. και κυρίως της Οικονομικής Αστυνομίας του ελληνικού FBI αλλά και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη.

Λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον εντοπισμό από την ΕΛ.ΑΣ. 1.036 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, οι διωκτικές αρχές προχωρούν πλέον στη συγκέντρωση και κατανομή των στοιχείων για τα δίκτυα – πολλά από αυτά «οικογενειακά» – αρπαγής επιδοτήσεων με ψευδή πιστοποιητικά σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες και κρατικούς λειτουργούς.

Στόχος, πέρα από τις κατά περίπτωση κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων σε χιλιάδες ΑΦΜ, είναι να υπάρξει ταξινόμηση της πολύχρονης παράνομης δραστηριότητας και αποτύπωση της δράσης όλων των κυκλωμάτων.

Ηδη οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε πολλά άτομα που φέρεται να έχουν πάρει τεράστιες επιδοτήσεις, κι ανάμεσα σε αυτούς ιδιώτες στην Κρήτη αλλά και δύο ηλικιωμένες γυναίκες από την Κοζάνη και μία περιοχή της Θεσσαλίας που εμφανίζονται μέσα σε μία πενταετία να έχουν λάβει επιδοτήσεις άνω του 1,5 εκατ. ευρώ χωρίς να έχουν εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα.

Αρση τραπεζικού απορρήτου

Μέσω της άρσης τραπεζικών λογαριασμών οι αξιωματικοί θα διαπιστώσουν ποιοι υποκρύπτονται και σε ποιους κατέληξαν τα χρήματα, ποιοι έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις ή πλαστά έγγραφα για ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο και βοσκοτόπια και ποιες προσβάσεις είχαν στο συνολικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξονας των ερευνών θα είναι και τα στοιχεία από τα ΚΥΔ (συνολικά άνω των 500 σε όλη τη χώρα) εκ των οποίων ορισμένα στην Κρήτη, τα οποία ελέγχονται ήδη από τις τοπικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος. Αξονες των ερευνών θα είναι και οι δραστηριότητες κτηνιάτρων ή άλλων υπευθύνων που φαίνεται ότι υποβοηθούσαν τα διάφορα τοπικά κυκλώματα.

Ολα αυτά σε μια πλήρη πλέον συστηματοποίηση των ερευνών κι εκμετάλλευσης όλων των δεδομένων, κι ανάμεσα σε αυτά πιθανόν κι εκείνων με τα δεδομένα των νόμιμων συνακροάσεων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοπικών παραγόντων, υπουργών, βουλευτών κ.λπ.

Οπως ανέφερε ο Χρυσοχοΐδης στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας υπήρξαν συνολικά 6.354 ΑΦΜ που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας όπως: Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες, ψευδή δήλωση κυριότητας θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών, όπως και ψευδή δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε περιπτώσεις όπως αυτή ιδιοκτήτη συνεργείων στην Εύβοια που εμφανιζόταν να έχει πολλά αγροτεμάχια σε δασικές περιοχές και να λαμβάνει σημαντικές επιδοτήσεις, μίας 72χρονης από την Κοζάνη που φαίνεται να είχε δεκάδες αγροτεμάχια και να εισέπραξε επιδοτήσεις μέσα σε πέντε χρόνια 920.000 ευρώ αλλά και μιας άλλης γυναίκας στη Θεσσαλία που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 1,5 εκατ. ευρώ (υπολογίζεται ότι τα μισά από αυτά δεν τα δικαιούτο).

Τα στελέχη των διωκτικών αρχών επικεντρώνονται στο «μοίρασμα» σε δεύτερη φάση των χρημάτων που κατέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ψευτο-δικαιούχων προκειμένου να βρεθεί ποιοι υποκρύπτονταν πίσω από τους επιδοτούμενους-«βιτρίνα». Ακόμη στο στόχαστρο είναι ορισμένοι υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που θεωρείται ότι δημιουργούσαν «γέφυρα» διαφθοράς με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ήδη δύο από αυτούς στη Φθιώτιδα και στη Λάρισα έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για απάτες με βοσκοτόπια. Σημειώνεται ότι επτά ακόμη δίκες για απάτη με ιδιώτες κατηγορουμένους έχουν προγραμματιστεί έως το τέλος του 2025.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Κρήτη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από το 80% των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων έχει δοθεί σε κατοίκους του νησιού, ενώ για αυτόν τον λόγο υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ερευνών του τοπικού γραφείου κατά του οργανωμένου εγκλήματος.