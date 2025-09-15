Ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής που συστάθηκε για τη διερεύνηση θεμάτων γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη συνεδρίαση έχει ως αντικείμενο την εκλογή του προεδρείου της επιτροπής, ενώ σε δεύτερη φάση θα προσδιοριστεί η λίστα των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον των βουλευτών.

Όπως προκύπτει από κοινοβουλευτικές πηγές, η κυβερνητική πλειοψηφία σχεδιάζει να προτείνει για τη θέση του προέδρου τον βουλευτή Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Η εξεταστική επιτροπή έχει στη διάθεσή της χρονικό ορίζοντα τριών μηνών από τη συγκρότησή της, προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να καταθέσει το τελικό της πόρισμα στη Βουλή.

Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής

Στη νέα εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχουν βουλευτές από όλα τα κόμματα, εκπροσωπώντας την πολυφωνία του κοινοβουλίου. Η σύνθεση έχει ως εξής:

Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»:

Ακτύπης Διονύσιος Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα Βλαχάκος Νικόλαος Βρεττάκος Γεώργιος Γκολιδάκης Διαμαντής Δεληκάρη Αγγελική Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα) Καππάτος Παναγής Κουλκουδίνας Σπυρίδων Λαζαρίδης Μακάριος Λιάκος Ευάγγελος Λιβανός Μιχαήλ Λυτρίβη Ιωάννα Μάνη-Παπαδημητρίου Άννα Νικολακόπουλος Ανδρέας Συρεγγέλα Μαρία Φόρτωμας Φίλιππος

Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής»:

Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα) Λιακούλη Ευαγγελία Μουλκιώτης Γεώργιος Πουλάς Ανδρέας

Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία»:

Κόκκαλης Βασίλειος Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος Μπάρκας Κωνσταντίνος

Κοινοβουλευτική Ομάδα «Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας»:

Καραθανασόπουλος Νικόλαος Μανωλάκου Διαμάντω

Κοινοβουλευτική Ομάδα «Ελληνική Λύση»:

Μπούμπας Κωνσταντίνος

Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»:

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Κοινοβουλευτική Ομάδα «ΝΙΚΗ»:

Βρεττός Νικόλαος

Κοινοβουλευτική Ομάδα «Πλεύση Ελευθερίας»:

Καζαμίας Αλέξανδρος

Ανεξάρτητοι Βουλευτές:

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Η εξεταστική επιτροπή αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διακρίβωση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό τη διαφύλαξη της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε μια περίοδο έντονου κοινοβουλευτικού ελέγχου.