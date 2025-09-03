Σοβαρές εστίες διαφθοράς και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος αποκάλυψαν οι έρευνες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ. στη διαχείριση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον έλεγχο σε 6.354 ύποπτα ΑΦΜ, εντοπίστηκαν 1.036 περιπτώσεις παράνομων χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 22,7 εκατομμυρίων ευρώ, με τους περισσότερους «πρωταθλητές» της απάτης να βρίσκονται στην Κρήτη.

Σημειώνεται πως ήδη έχουν δεσμευθεί τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με στόχο να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» που επέτρεπαν τη στέρηση πόρων από τους πραγματικούς δικαιούχους. Άλλωστε, το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο: «Τα χρήματα θα επιστραφούν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Οι 5 τρόποι με τους οποίους «έγδυναν» τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη χθεσινή παρουσίασή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι επιτήδειοι ακολουθούσαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο απάτης και ακολουθούσαν ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο πρακτικών, το οποίο περιλάμβανε:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες. Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών. Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου. Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής. Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

22,7 εκατ. ευρώ παράνομες επιδοτήσεις: Οι κυριότερες περιπτώσεις

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω χάρτη με τα ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις, τα περισσότερα είναι στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, στο νησί βρέθηκαν συνολικά 850 «αμαρτωλά» ΑΦΜ. Τα 273 αφορούν ποσά επιδοτήσεων άνω των 20.000 ευρώ, και 577 αφορούν ποσά κάτω των 20.000 ευρώ. Συνολικά το ποσό φτάνει τα 17.234.489,85 ευρώ, από το σύνολο των 22.667.522,17 ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με μόλις 7 ΑΦΜ να έχουν εισπράξει παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες περιφέρειες είναι:

Αττικής, με συνολικό ποσό 761.250,80 ευρώ

Κεντρικής Μακεδονίας, με 996.419,83 ευρώ

Θεσσαλίας, με 989.278,52 ευρώ

Δυτικής Ελλάδας, με 382.544,81 ευρώ

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 274.678,66 ευρώ

Πελοποννήσου, με 64.108,36 ευρώ

Στερεάς Ελλάδας, με 341.217,46 ευρώ

Νοτίου Αιγαίου, με 12.941,07 ευρώ

Ηπείρου, με 228.353,99 ευρώ

Ιονίων Νήσων, με 40.950,39 ευρώ

Βορείου Αιγαίου, με 27.173,35 ευρώ.