Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ και σε 1.036 καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ, γνωστοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας, από τη Θεσσαλονίκη, τα πρώτα αποτελέσματα της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικός είναι ο πίνακας με τον καταμερισμό των ΑΦΜ ανά Περιφέρεια, που εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 22,7 εκατ. ευρώ. Οι 850 περιπτώσεις αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης, με τους επιτήδειους να εισέπραξαν συνολικά το ποσό των 17,2 εκατ. ευρώ.

Στην Αττική βρέθηκαν 46 περιπτώσεις (761.250,80 ευρώ), στην Κεντρική Μακεδονία 53 περιπτώσεις (996.419,83 ευρώ), στη Θεσσαλία 20 περιπτώσεις (989.278,52 ευρώ), στη Δυτική Ελλάδα 16 (382.544,81 ευρώ), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μόλις 8 περιπτώσεις (274.678,66 ευρώ), στην Πελοπόννησο 5 (64.108.36 ευρώ), στη Στερεά Ελλάδα 22 (341.217,46 ευρώ), στο Νότιο Αιγαίο μία περίτπωση (12.941,07 ευρώ), στην Ήπειρο 4 (228.353,99 ευρώ), στη Δυτική Μακεδονία 7 (1.314.115,08 ευρώ), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 2 περιπτώσεις (40.950.39 ευρώ) και στο Βόρειο Αιγαίο 2 περιπτώσεις (37.173,35 ευρώ).

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα

Από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των ετών 2019 – 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

1. εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,

2. κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

3. κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

4. ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Οι μέθοδοι

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Η ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.