Τη γιγάντωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της κυβέρνησης της ΝΔ επιβεβαίωσαν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα από τα 6.354 ΑΦΜ που ελέγχθηκαν σε 1.036 από αυτά πιστώθηκαν παράνομα συνολικά 22 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις.

Λίγες ημέρες πριν διερευνηθεί στη Βουλή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Εξεταστική Επιτροπή να κάνει πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου, οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας έβγαλαν λαβράκια, επιβεβαιώνοντας ότι κάτι σάπιο υπήρχε στο βασίλειο των αγροτικών επιδοτήσεων.

22,5 εκατομμύρια στην τσέπη

Μετά από πολύμηνη έρευνα της Yποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων από το 2019 έως το 2024 σε 819.620 αιτήσεις για επιδότηση, οι αστυνομικοί έπεσαν επάνω σε 6.354 ΑΦΜ με ενδείξεις παραβατικότητας, διαπιστώνοντας ότι τα 1.036 από αυτά εισέπραξαν παρανόμως 22.667.522 ευρώ.

Ενδεικτικές περιπτώσεις του «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις

Είναι ενδεικτικό ότι ένας 72χρονος από την Κοζάνη, κατάφερε να αποσπάσει παράνομες επιδοτήσεις σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ (980.000€).

Άλλος, 69χρονος από τα Τρίκαλα κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000€.

Επίσης, ένας 28χρονος από την Κρήτη, εισέπραξε χωρίς να δικαιούται 275.000€, άλλος 48χρονος, επίσης Κρητικός, απεκόμισε παράνομα 200.000 ευρώ.

Ένας 46χρονος από το Αγρίνιο εισέπραξε παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

Άτομο 46 ετών από Μέτσοβο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

Ενώ ένας 83χρονος από την Κοζάνη είδε την περιουσία του να αυξάνεται παρανόμως κατά 100.000€.