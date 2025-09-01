Είναι προφανές ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Και το ότι είναι προφανές οφείλεται, καθαρά, στις δικές της μεθοδεύσεις ενώ σύντομα θα καμαρώσουμε τις επιδόσεις τους και στις συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής. Εντυπωσιακή παραμένει, ωστόσο, η επιμονή των κυβερνητικών στελεχών να λένε άλλα αντ’ άλλων για μια υπόθεση που οι πληροφορίες λένε ότι θα ξαναβρούν μπροστά τους.

Διά του λόγου το αληθές, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο τέθηκε το εύλογο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν ακολούθησε για τους κ. Βορίδη και Αυγενάκη, που αναφέρθηκαν στην πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μέθοδο του «φυσικού δικαστή» που προτιμήθηκε για τους Τριαντόπουλο και Καραμανλή. Ισχυρίστηκε, λοιπόν, ότι «η αντιπολίτευση τεχνηέντως ταυτίζει δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις» γιατί «με τον κ. Τριαντόπουλο, είχαμε μια υπόθεση η οποία οδηγείτο στο ακροατήριο, με τέσσερις ήδη κατηγορούμενους κι ένα κατηγορητήριο το οποίο προϋπήρχε και επέλεξε η αντιπολίτευση να επεκτείνει.

Στη δε περίπτωση του κ. Καραμανλή μιλάμε για μία δικογραφία με 42 διώξεις. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθε αμελλητί μια δικογραφία, όπου για τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχει ασκηθεί καν ποινική δίωξη. Οσο ισχύει ακόμη το άρθρο 86 του Συντάγματος, για το οποίο ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει πρόθεση αναθεώρησης, η ποινική αξιολόγηση των δικογραφιών που έρχονται στη Βουλή γίνεται από τους βουλευτές».

Ποιος, όμως, τεχνηέντως, τα μπερδεύει; Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η δικογραφία δεν διαβιβάστηκε αμελλητί και ο κ. Μαρινάκης το γνωρίζει. Στο διαβιβαστικό υπάρχει κανονικότατη ποινική αξιολόγηση για τους κ. Βορίδη και Αυγενάκη, κατ’ εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η άποψη δύο εισαγγελέων είναι ότι για τους δύο πρώην υπουργούς προέκυψαν ενδείξεις για συνέργεια σε απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ελεγχθούν καν, ούτε από τη Βουλή ούτε από Δικαστικό Συμβούλιο. Ο «φυσικός δικαστής» στην προκειμένη υπήρξε το Μαξίμου, όμορφα και επιτελικά. Η κοροϊδία είναι, άρα, πια, περιττή. Πιο τίμια απάντηση θα ήταν αυτή που είχε δώσει άλλος υπουργός, ότι «η ΝΔ αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να ελεγχθούν, τελεία». Για να είμαστε προετοιμασμένοι, δηλαδή. Για τις επόμενες δικογραφίες. Ή, μάλλον, ας τις λέμε «νέες δικογραφίες». Κάνει κι ωραίο αρκτικόλεξο.