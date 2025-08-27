Παράταση έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 δόθηκε για τη μεταβολή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2025, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη διαπίστωση ότι αρκετοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στα στοιχεία των αιτήσεών τους.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός Πληρωμών, «έχει παρατηρηθεί η δυσκολία κάποιων αγροτών να συμπεριλάβουν το ΑΤΑΚ», γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αποκλειστικά για την ενημέρωση του πεδίου του ΑΤΑΚ στις Αιτήσεις Ενίσχυσης που θα έχουν ήδη υποβληθεί έως τις 29 Αυγούστου 2025.

Ολοκλήρωση υποβολής και προειδοποίηση

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους αγρότες να ολοκληρώσουν την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 μέχρι και τις 29 Αυγούστου. Στη συνέχεια, δίνεται μια επιπλέον περίοδος έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 για τη συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων ΑΤΑΚ, όπου αυτά λείπουν. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για το σύνολο των αγροτών».

Απαραίτητη η αναγραφή του ΑΤΑΚ για τις πληρωμές

Επιπλέον, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «δεν θα γίνει καμία πληρωμή σε αιτήσεις που αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων δεν έχει δηλωθεί ΑΤΑΚ». Συνεπώς, είναι κρίσιμη η έγκαιρη τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας για όλους τους δικαιούχους των αγροτικών ενισχύσεων.