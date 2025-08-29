Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 31 Αυγούστου η προθεσμία λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υποβολής ΕΑΕ2025, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στελέχη του Οργανισμού Πληρωμών δήλωσαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι, έως το μεσημέρι της τρέχουσας ημέρας, είχαν οριστικοποιηθεί 589.974 αιτήσεις για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, ενώ σε 46.952 ανερχόταν ο αριθμός των δηλώσεων που παραμένουν σε πρόχειρη μορφή.

Συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων ετών

Αξίζει να αναφερθεί πως, κατά το περασμένο έτος, ο συνολικός αριθμός οριστικοποιημένων αιτήσεων έφτασε τις 642.971, ενώ το 2023 καταγράφηκαν 654.064 αντίστοιχες δηλώσεις. Η σύγκριση των στοιχείων αναδεικνύει διαφοροποιήσεις στη συμμετοχή των παραγωγών ανά περίοδο, γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται με τις εξελίξεις στο αγροτικό εισόδημα και τις σχετικές επιδοτήσεις.