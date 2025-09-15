Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δρομολογεί το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που διαβίβασε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις με κεντρικά πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και πρόσωπα της οικογένειά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε. Για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίαζαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.Επιολεον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Παράλληλα ο κ. Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τέλος έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το δικό της έργο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής που όπως όλα δείχνουν έχει ακόμα πολλές άγνωστες πτυχές.