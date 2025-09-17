Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την εμβληματικότερη υπόθεση της δίκης για τη Χρυσή Αυγή, κι όμως η οικογένεια του θύματος περιμένει την τελική κρίση της Δικαιοσύνης όχι μόνο για τον καθ΄ ομολογίαν δράστη του εγκλήματος, τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά, ο οποίος εκτίνει ποινή ισόβιας κάθειρξης, αλλά και για όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που κάθονται στο εδώλιο.

Μπορεί η δίκη στο Πενταμελές Εφετείο που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο του 2022 να μην είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το διακύβευμα όμως της εμβληματικής αυτής υπόθεσης παραμένει πάντα επίκαιρο, καθώς συνδέεται με τη μάχη ενάντια στη φασιστική βία και τον φασισμό γενικά.

Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την είδηση της πρόσφατης αποφυλάκισης του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου, που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της μητέρας του θύματος Μάγδας Φύσσα.

Ο νέος δικαστικός κύκλος

Σε λίγες ημέρες, πιθανότατα τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, στην αίθουσα τελετών του Εφετείου της Αθήνας, όπου διεξάγεται η δευτεροβάθμια δίκη για τη Χρυσή Αυγή, θα ξεκινήσει ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων, ενώ η ετυμηγορία των δικαστών εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός του έτους 2026.

Από το σύνολο των πρώην βουλευτών, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί στη φυλακή, οι μόνοι που παραμένουν έγκλειστοι – εκτός από τον Γιώργο Ρουπακιά – είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Ιωάννης Λαγός.

Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι – όπως λέγεται –, έχοντας εκτίσει τις πρωτόδικες ποινές τους, είτε έχουν παραιτηθεί είτε θα παραιτηθούν από την έφεση κατά της πρωτόδικης καταδίκης τους. Οταν φτάσει η ώρα εκείνη, οι προβολείς θα στραφούν εκ των πραγμάτων σε όσους πρώην βουλευτές, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, εμφανιστούν να απολογηθούν στο δικαστήριο και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα δεχθούν από τους δικαστές, πριν εκείνοι ανακοινώσουν την ετυμηγορία τους για τη Χρυσή Αυγή, που με βάση την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας συνιστούσε εγκληματική οργάνωση. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την έφεση που έχει ασκηθεί κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης αναφορικά με το ύψος των ποινών για τους καταδικασμένους πρώην βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν η εισαγγελική έφεση γίνει δεκτή, το δικαστήριο μπορεί να τιμωρήσει τα πρωτοκλασάτα στελέχη της Χρυσής Αυγής με μεγαλύτερη ποινή, ενώ αν αυτή δεν γίνει δεκτή, η ποινή τους μπορεί να μείνει στα ίδια επίπεδα ή και να μειωθεί, κατά περίπτωση.

Αμέσως μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων, η σκυτάλη θα περάσει στην εισαγγελέα της έδρας, η οποία αξιολογώντας το σύνολο των καταθέσεων και των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων θα εισηγηθεί προς τα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου ξεχωριστά για την ενοχή ή μη όλων των κατηγορουμένων.

Στη συνέχεια, οι δικηγόροι των δύο πλευρών θα τοποθετηθούν με τις αγορεύσεις τους πριν οι δικαστές αποσυρθούν για να ξεκινήσουν τη διάσκεψή τους και να καταλήξουν στη δική τους ετυμηγορία. Μια ετυμηγορία που περιμένουν η οικογένεια του Παύλου Φύσσα, οι αιγύπτιοι αλιεργάτες που έζησαν τη βία των ταγμάτων εφόδου, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία, όπως είχε φανεί από την ηχηρή παρουσία χιλιάδων ανθρώπων που ξέσπασαν σε χειροκροτήματα μόλις πληροφορήθηκαν την απόφαση της Δικαιοσύνης, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.