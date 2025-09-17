Σε τροχιά υποχρεωτικής εφαρμογής έχει εισέλθει η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων. Το μέτρο ενεργοποιείται από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 ενώ παρέχονται ισχυρά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα εντάξουν νωρίτερα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γιώργου Κώτσηρα και Γιώργου Πιτσιλή, η υποχρέωση αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο.

Για τις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, η αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τη λήπτρια επιχείρηση είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, δεν υπάρχει υποχρέωση αποδοχής ηλεκτρονικού τιμολογίου από την ημεδαπή επιχείρηση στην περίπτωση συναλλαγών με επιχειρήσεις της αλλοδαπής (εντός ΕΕ ή τρίτων χωρών).

Κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή επιλέγοντας είτε:

υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων,

τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ, timologio και τη δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές myDATAapp, οι οποίες προσφέρουν ισοδύναμη λύση και καλύπτουν, χωρίς κόστος, και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων θα γίνει σε δύο φάσεις ενώ προβλέπεται και μεταβατικό χρονικό διάστημα ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία:

Α’ Περίοδος – Μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2023

2 Φεβρουαρίου 2026: Εναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

2 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026: Χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με παράλληλη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής timologio και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του συγκεκριμένου τριμήνου.

Β’ Περίοδος – Λοιπές επιχειρήσεις

1η Οκτωβρίου 2026: Εναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

1η Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2026: Χρονικό διάστημα σταδιακής προσαρμογής.

Κίνητρα

Οσες επιχειρήσεις επιλέξουν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση δύο μήνες νωρίτερα από την εκάστοτε προθεσμία (δηλαδή έως 1/12/2025 για την πρώτη περίοδο και έως 3/8/2026 για τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αντίστοιχα), κερδίζουν:

πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, στο έτος αγοράς,

100% προσαύξηση της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους 12 μήνες έκδοσης.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η εισαγωγή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, απλοποίηση της διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3, μείωση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις.

Timologio B2G

Νέα εφαρμογή για συμβάσεις με το Δημόσιο

Διαθέσιμη είναι πλέον στους προμηθευτές του Δημοσίου (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες) η νέα εφαρμογή timologio B2G, μέσω της οποίας είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις και λοιπές δαπάνες. Με την παροχή της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω της νέας εφαρμογής ολοκληρώνεται η μετάβαση στην καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο Δημόσιο που είναι υποχρεωτική για όλες τις προμήθειες.