Ο νέος κύκλος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε και όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Από τη μία είναι η κομματική αντιπαράθεση με «προειδοποιήσεις» για όσα έρχονται ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και με πυρ ομαδόν προς την κυβερνητική πλειοψηφία για την απόφαση να εκλέξει ξανά μονοκομματικό προεδρείο (όπως και στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη), αγνοώντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Από την άλλη είναι οι εξελίξεις τις οποίες δρομολογεί το πόρισμα της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έναν μήνα αφότου ειδικό κλιμάκιο έκανε φύλλο και φτερό τα γραφεία του Οργανισμού στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης έρευνας για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.

Και ενώ στο πολιτικό παρασκήνιο συζητιέται η προοπτική έλευσης αφενός μιας νέας δικογραφίας, αφετέρου αιτήσεων για άρσεις ασυλίας βουλευτών, στη μεγάλη εικόνα το συγκεκριμένο σκάνδαλο –«διαχρονικό και διακομματικό» σύμφωνα με την επίμονη γαλάζια γραμμή – ρίχνει τη σκιά του συνολικά στον δείκτη «διαφθορά», ο οποίος βαραίνει με τη σειρά του τις κυβερνητικές επιδόσεις.

Κλίμα καχυποψίας

Η επιδείνωση της κυβερνητικής εικόνας σε ζητήματα διαφάνειας προβληματίζει εντόνως πια τα νεοδημοκρατικά στελέχη, μπροστά στον κίνδυνο να βαθαίνει όλο και περισσότερο, αντί να μαζεύεται, το κλίμα καχυποψίας έως αρνητισμού της πλειονότητας των πολιτών, όπως ήδη καταγράφεται στις κυλιόμενες μετρήσεις.

Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει πλέον ένα σοβαρό αγκάθι στα πλευρά της, ενόσω επιχειρεί να ανοίξει το βήμα της με «θετικό» και «καθαρό» λόγο. Οχι μόνο ένας στους δύο (το 49,9%) πιστεύει ότι θα υπάρξει συγκάλυψη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επιπλέον το 58,3% απαντά ότι η διαφθορά «αυξήθηκε» επί διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη (GPO/Παραπολιτικά, 8-10 Σεπτεμβρίου).

Το μέγεθος του πολιτικού προβλήματος για το Μαξίμου φαίνεται από κάτι ακόμα: την ίδια αντίληψη περί επιδείνωσης της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη διαφθορά έχουν περίπου δύο στους δέκα ψηφοφόρους της ΝΔ. Το κυβερνών κόμμα άλλωστε επλήγη από μπαράζ αναγκαστικών παραιτήσεων στελεχών τους προηγούμενους μήνες – με τελευταίο κρούσμα τον Αύγουστο, όταν έμπαιναν στο κάδρο η άλλοτε πολιτεύτρια της ΝΔ στην Κοζάνη Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία είδε τελικά την πόρτα της εξόδου από τη γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, ο σύντροφός της, τρικαλινός επιχειρηματίας (με εταιρεία ενοικίασης οχημάτων) Χρήστος Μαγειρίας και μέλη της οικογένειάς τους, με τους δύο πρώτους δημοσίως να καταγγέλλουν «στοχοποίηση και συκοφαντία», αρνούμενοι οποιαδήποτε εμπλοκή.

Δεσμεύτηκε και η Ferrari

Στο πόρισμα φέρονται ως κεντρικά πρόσωπα (συνολικά τέσσερα, κατά πληροφορίες) για τα οποία ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή δέσμευσης όλης της περιουσίας τους: των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενών τους, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει, μαζί με μία Ferrari (αναδημοσιευόταν διαρκώς τον Αύγουστο παλαιότερο βίντεο της Σεμερτζίδου στη θέση του οδηγού του πολυτελούς οχήματος, που όπως έλεγε ανήκει στην οικογένειά της από το 2004), μία Porsche και άλλα 30 αυτοκίνητα που έδιναν προς ενοικίαση, καθώς και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Οσο προχωρά η διερεύνηση αποκαλύπτεται το modus operandi των φερόμενων ως εμπλεκομένων σε παράνομες εισπράξεις κονδυλίων. Το «πάρτι» εντοπίζεται στην περίοδο 2019-2024 και οι ελεγχόμενοι φέρεται να εισέπραξαν συνολικά 2,6 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα ευρήματα, το 1,5 εκατ. φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τους σκοπούς για τους οποίους εισπράχθηκε, εξού και η δέσμευση περιουσίας (προς διασφάλιση του Δημοσίου) και η σύνταξη του πορίσματος Βουρλιώτη για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος.

Οσο για το υπόλοιπο περίπου ένα εκατομμύριο, ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές να ερευνήσουν εάν χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια. Και ενώ η Αρχή συνεχίζει αθόρυβα, στη Βουλή σήκωσαν αυλαία οι δημόσιες συνεδριάσεις με πρόεδρο της Εξεταστικής τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, αντιπρόεδρο τη Μαρία Συρεγγέλα, γραμματέα την Ιωάννα Λυτρίβη. Σε συνέχεια των καταγγελιών για τη ΝΔ ότι «η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται» (ΠΑΣΟΚ) και ότι θέλει «να ελέγξει έγγραφα και μάρτυρες» (ΣΥΡΙΖΑ), η λίστα μαρτύρων θα συζητηθεί στη μεθεπόμενη συνεδρίαση.