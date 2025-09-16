Το κατώφλι του Μαξίμου για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα διαβεί σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, συνοδευόμενος από αρχιερείς της νήσου και τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Η τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία απαγορεύεται εφεξής να εκλέγονται μητροπολίτες στην Κρήτη με το μεταθετό και η πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προχωρήσει στην τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της ημιαυτόνομης Εκκλησίας Κρήτης έχουν φέρει πολλά σύννεφα στις σχέσεις Φαναρίου – Αθηνών – Κρήτης και η κάποτε αγαστή συνεργασία μεταξύ των τριών κέντρων δοκιμάζεται αγρίως. Μένει σήμερα να φανεί εάν θα λειτουργήσει το κρητικό DNA κατευναστικά ή θα πάμε στο γινάτι. Η πρόσκληση στο Μαξίμου, πάντως, φανερώνει ότι ο Μητσοτάκης έκρινε ότι το ζήτημα είναι ειδικού – προσωπικού – χειρισμού. Με τον Αρναουτάκη προεξοφλώ, ωστόσο, ότι θα γίνει συζήτηση και για το μεταναστευτικό κύμα που ξαναχτυπά την Κρήτη.

Πολλά τηλεφωνήματα

Για να παραμείνω στον εκκλησιαστικό κύκλο, έμαθα ότι πρώτος ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τηλεφώνησε, ανακουφισμένος, στον νέο Καθηγούμενο του Σινά Συμεών για να τον συγχαρεί. Για να λέμε την αλήθεια, όλο το προηγούμενο διάστημα ο υπουργός Εξωτερικών κόντεψε να τρελαθεί με τις εμμονές των καλόγηρων. Θερμή στο τηλεφώνημα ήταν και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ακολούθησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος και ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος. Ολοι τους προσεύχονται τα πράγματα στην ιστορική Μονή να γαληνέψουν…

Ο Γεωργιάδης άναψε νέα φωτιά

«Η Ελλάδα πολύ κακώς αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης», απεφάνθη ο Αδωνις Γεωργιάδης χθες, προκαλώντας αντιδράσεις, αλλά και διευκρινίσεις από το Μαξίμου. Ο Γεωργιάδης ήταν ξεκάθαρος στην άποψή του για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), όταν κλήθηκε να σχολιάσει (Παραπολιτικά FM) το ένταλμα που έχει εκδώσει εις βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. «Είναι ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ», είπε, υποστηρίζοντας ότι «πολύ κακώς» η Ελλάδα το αναγνωρίζει γιατί «αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν μόνο πολιτική, δεν κάνουν δικαιοσύνη». Αν και δεν διευκρίνισε ποια άλλα δικαστήρια συμπεριλαμβάνει στην κατηγορία αυτή, ο υπουργός Υγείας είπε ειδικότερα για το ΔΠΔ «κι εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω». Θυμίζω ότι η Ελλάδα (όπως και η Κύπρος) είναι κράτος – μέλος του ΔΠΔ, από τις αρχικές υπογράφουσες χώρες της ιδρυτικής διακήρυξής του, και το υποστηρίζει, ανέκαθεν, αδιαλείπτως. Ο Παύλος Μαρινάκης χρειάστηκε να ξεκαθαρίσει στο μπρίφινγκ ότι «ο Πρωθυπουργός υιοθετεί τη διαχρονική εθνική θέση και αναγνωρίζουμε το Δικαστήριο της Χάγης». Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέβαλε προσπάθεια να υπογραμμίσει ότι δεν «αδειάζει» τον υπουργό Υγείας. «Ο κύριος Γεωργιάδης κι εκείνος είπε ότι το αναγνωρίζει», τόνισε ο Μαρινάκης, επιμένοντας ότι ο υπουργός απλώς άσκησε το δικαίωμά του να εκφράζει προβληματισμούς «ως πολιτικός, άρα και ως πολίτης». ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με ανακοινώσεις τους ζήτησαν από την κυβέρνηση να καταδικάσει τις δηλώσεις Γεωργιάδη ή να απαντήσει καθαρά αν τις υιοθετεί.

Επιμένει η Ζωή

Με νέα επίκαιρη ερώτησή της προς τον Γιώργο Μυλωνάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βάζει πλέον στο στόχαστρο ευθέως και τον Πρωθυπουργό, ρωτώντας εάν ήταν σε γνώση του οι πρωτοβουλίες που πήρε ο υφυπουργός του Μαξίμου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει ζητήσει – θυμίζω – με επίσημο αίτημα κατάθεσης εγγράφων να καταθέσει ο Μυλωνάκης στη Βουλή το εσωτερικό υπόμνημα με το οποίο δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για την υπό εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από πέρυσι το καλοκαίρι, οπότε και είχε δηλώσει ότι ενημερώθηκε ο Χρήστος Μπουκώρος. Η Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι ο Μυλωνάκης με την απάντησή του για την ύπαρξη υπομνήματος «έχει ομολογήσει την εμπλοκή του σε κακουργηματική, παρασκηνιακή δράση». Το ζήτημα αυτό έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις, αν λάβουμε υπόψη ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς στη ΔΕΘ, απάντησε ότι πρέπει να κινητοποιήσει τη Δικαιοσύνη.

Τον Ιανουάριο το Συνέδριο του ΚΚΕ

Το τριήμερο 29-31 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί το 22ο Τακτικό Συνέδριο του ΚΚΕ, όπως ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Το κεντρικό σύνθημά του θα είναι «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον σοσιαλισμό». Και, όπως τονίζει η ανακοίνωση της ΚΕ, πρόκειται για σύνθημα το οποίο «αποτυπώνει και το βασικό θέμα του Συνεδρίου, δηλαδή την ανάγκη το Κόμμα να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά “κόμμα έτοιμο για όλα”, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας για τον σοσιαλισμό».