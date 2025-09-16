Η σύνταξη με βάση τον μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου και όχι με βάση τον μέσο μισθό της τελευταίας διετίας ή πενταετίας, όπως συνέβαινε πριν από το Μνημόνιο Τσίπρα (Ν. 4336/2015), οδηγεί σε μεγάλη μείωση τις συντάξεις των νέων συνταξιούχων. Ηδη στα 783 ευρώ μεικτά διαμορφώθηκαν οι κύριες συντάξεις τον Ιούλιο, ενώ σημαντική μείωση παρουσίασαν και οι επικουρικές, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος».

Η ωρίμαση του νόμου Κατρούγκαλου σε συνδυασμό με την υποχώρηση των μισθών κατά τη 10ετή οικονομική κρίση δημιούργησαν συνθήκες δραματικής συρρίκνωσης των συντάξεων.

Μάλιστα, μελέτη της ΕΝΥΠΕΚΚ οδηγείται στο συμπέρασμα ότι μετά το 2028 ο μέσος όρος ειδικά των νέων κύριων συντάξεων που προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα θα ανέρχεται στα 700-800 ευρώ. Καταλυτικά θα επηρεαστούν οι μελλοντικές συντάξεις λόγω των χαμηλών μισθών, κυρίως του 1/3 του εργατικού δυναμικού που σήμερα ασχολείται στις ποικιλώνυμες μορφές εργασιακής ευελιξίας.

Από τα νέα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» φαίνεται ότι ακόμα και αυτές οι αυξήσεις που δόθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους εξανεμίστηκαν από τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης που έχουν θεσμοθετηθεί ήδη από τον νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) και ελάχιστα βελτιώθηκαν με τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020). Τονίζεται ότι ο νόμος Βρούτση διατήρησε και ενίσχυσε τον θεσμό τής ανταποδοτικής σύνταξης με βάση τις αποδοχές τού συνόλου τού εργασιακού βίου, όπως πρωτοθεσπίστηκε με το Μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα (Ν. 4336/2015) και πρωτοεφαρμόστηκε με τα άρθρα 8 και 28 του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016).

Τονίζεται ότι οι άλλες τρεις αιτίες για τις χαμηλές συντάξεις είναι οι παρακάτω: