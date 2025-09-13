Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου.

Οι κύριες συντάξεις έχουν ως εξής:

Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις:

Οι δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα και οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν την επικουρική τους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.