Πάνε δεκαέξι χρόνια από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός προκάλεσε πάταγο με μια δήλωσή του – προς τον επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ – σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι ένα διεφθαρμένο κράτος.

Μιλούσε για τα δημοσιονομικά και τη δημόσια διοίκηση («διάτρητη από τη διαφθορά»), με την τοποθέτηση εκείνη που ανέδειξαν οι “Financial Times” να δημιουργεί σεισμικές δονήσεις.

Τότε κατακρίθηκε σφοδρά, με πολλούς να ζητούν την αποκαθήλωσή του «για προσβολή του έθνους».

Πάει καλά. Χρόνια ολόκληρα μετά, έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αναφέρει ότι «όλοι οι Ελληνες (98%) έχουν την πεποίθηση ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά είναι γενικευμένη».

Εντάξει, ήρθε μια μικρή διόρθωση, αφού ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI -Corruption Perception Index) αναφέρει ότι ναι μεν η διαφθορά στην Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα, αλλά η χώρα θεωρείται λιγότερο διεφθαρμένη από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μάλτα. Επιτυχία αφού δεν είμαστε απολύτως ουραγοί!

Ισως να άλλαζε κι αυτή η θέση – ή να αλλάξει στο εγγύς μέλλον – αν γνωστοποιούνταν τα απίθανα που γίνονται κάθε, μα κάθε εβδομάδα. Τα… σημεία και τέρατα που έλεγαν οι γιαγιάδες. Καταστάσεις που υπό άλλες συνθήκες θα προκαλούσαν σοκ στην κοινωνία αλλά πλέον δεν εκπλήσσουν κανέναν! Κι αυτό είναι το πιο τρομερό, αφού πλέον δεν συνταράσσεται κανείς και από τίποτα!

Πάμε λοιπόν σε κάποια από τα συνηθισμένα. Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου συνελήφθη μαζί με τον βοηθό του λίγο πριν πουλήσουν ιερά κειμήλια αιώνων και βυζαντινές εικόνες ανεκτίμητης αξίας. Εκανε και καλή τιμή ο αθεόφοβος, αφού θα τα έδινε όλα… μπιρ παρά! Μόνο διακόσια χιλιαρικάκια, δηλαδή τζάμπα στην ουσία! Τέτοια κειμήλια του 17ου αιώνα κοστίζουν εκατομμύρια, αλλά ο ηγούμενος δεν ήθελε να γδάρει τους αγοραστές!

Αραγε έχουν πουληθεί άλλοι τέτοιοι θησαυροί, βεβαίως και αρχαία; Κανείς δεν παίρνει όρκο.

Ο αθεόφοβος παύτηκε αμέσως και, όπως ανακοινώθηκε αρμοδίως, «Η ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σ’ αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

Εντάξει, να προσευχηθούμε όλοι να μην κλέβουν ρασοφόροι τα παγκάρια και τις εικόνες. Θου, Κύριε! Αλλά φτάνουν προσευχή και νηστεία;

Ποιος να μας φυλάξει όμως και από πού; Ή μάλλον ποιος να μας πρωτοφυλάξει! Ενας ακόμα γιατρός, και μάλιστα διευθυντής σε δημόσιο νοσοκομείο, συνελήφθη με τη γίδα στην πλάτη! Ζητούσε φακελάκι ώστε να έχει… αυξημένη φροντίδα προς τον ασθενή! Γιατί, ναι, η αυξημένη φροντίδα δεν είναι δωρεάν! Αλλά κι αυτός, όπως ο προηγούμενος, ο ηγούμενος, έκανε σκόντο για να μην επιβαρύνει την οικογένεια του ασθενή. Από τις αρχικές πέντε χιλιάδες που ζητούσε, έπεσε στις τρεις. Μεγάλη έκπτωση αναμφίβολα!

Κάποτε είχε ορκιστεί στον Ιπποκράτη ότι «θα διατηρώ μια αγνή και έντιμη ζωή χωρίς να βλάψω ή να αδικήσω τον ασθενή». Προφανώς σκέφτηκε ότι το τριχίλιαρο δεν είναι και καμιά σοβαρή βλάβη και ότι «άλλοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα!».

Σε ποιον να έκαναν εντύπωση όλα αυτά; Δεν είναι ούτε πρωτάκουστα κι ούτε ασυνήθιστα. Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα και προκαλεί θλίψη.

Αν προσθέσουμε και κάποιους επίορκους ιατροδικαστές, εκβιαστές αστυνομικούς που συμπλέουν με εγκληματίες, λαδωμένους δημόσιους λειτουργούς που χρειάζονται το κατιτίς τους για να δουλέψει η μηχανή (φυσικά κι ένα σωρό άλλους σε διάφορες θέσεις ευθύνης), αντιλαμβανόμαστε το τοπίο διαχρονικά.

ΚΑι όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1986 σε συνδιάσκεψη στο Σπόρτινγκ για μεγαλοστέλεχος της ΔΕΗ, «είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του αλλά όχι και πεντακόσια εκατομμύρια!».

Μήπως θέλουμε ν’ αγιάσουμε αλλά ο Διάβολος δεν μας αφήνει;