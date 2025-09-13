Είναι ο μόνος υπουργός που παρέμεινε στην κυβέρνηση της Γαλλίας από τότε που ο Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017, έχοντας αντέξει αμέτρητους ανασχηματισμούς και πρόωρες εκλογές. Λένε ότι «ξέρει να επιβιώνει». Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο 39χρονος πολιτικός που επελέγη να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, θα πρέπει να το επιβεβαιώσει τώρα. Διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ, αποκαλύπτει λίγα για την προσωπική του ζωή και τον ενδιαφέρει η πολιτική σε τοπικό επίπεδο – αν και υπουργός Αμυνας μέχρι τώρα, παραμένει σύμβουλος στην περιφέρειά του τη Νορμανδία, όπου περνάει τα περισσότερα Σαββατοκύριακα. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Σε μια Γαλλία που παλεύει με την πολιτική παράλυση, τα οικονομικά προβλήματα και την κοινωνική αναταραχή.

«Ορίστε, κοιτάξτε προσεκτικά», λέει ο Φερνάντο Γκαρθία, καθώς κρατά στα χέρια του ένα στρογγυλό κέλυφος σαν θησαυρό. «Είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι, στην πραγματικότητα, δεν εφευρίσκουν τίποτα. Το αντιγράφουν από τη φύση». Αρχειονόμος στη συλλογή μαλακειοζωολογίας του Εθνικού Μουσείου Φυσικών Επιστημών της Μαδρίτης, όπου υπάρχει μια συλλογή δύο εκατομμυρίων δειγμάτων. Κάθε κέλυφος είναι η αρχιτεκτονική που χτίζει το μαλάκιο στη διάρκεια της ζωής του, εκκρίνοντας μέταλλα και πρωτεΐνες. «Σε όλη την ιστορία διάφοροι πολιτισμοί σε Αφρική, Ασία και Ειρηνικό έχουν χρησιμοποιήσει κελύφη ως μορφή πληρωμής. Ηταν σχετικά σπάνια, εύκολα στη μεταφορά και δύσκολα στην παραχάραξη – εκπληρώνοντας πολλές από τις λειτουργίες που, σήμερα, αποδίδουμε στο χρήμα».

Του άρεσε η μουσική και τα παιχνίδια με τουβλάκια. Οταν πήγε κατασκήνωση το καλοκαίρι του 2023, στις ακτές του Καναδά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις τεράστιες πυρκαγιές που θα ξεσπούσαν. Ο 9χρονος Κάρτερ Βιγκ είδε το άσθμα του να χειροτερεύει από τους καπνούς που σκέπασαν την περιοχή και λίγο αργότερα πέθανε – ένας από τους 82.000 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από τα τοξικά σωματίδια των πυρκαγιών στον Καναδά εκείνη τη χρονιά. Η ρύπανση λόγω πυρκαγιών είναι υπεύθυνη για άλλους 22.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη. Ο καπνός από τις πυρκαγιές κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων απειλών για την ανθρώπινη υγεία – μια μελέτη στο ιατρικό περιοδικό Lancet απέδωσε 1,53 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο από την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω πυρκαγιών.

Στις νίκες χειροκροτούμε όλοι. Στις ήττες είναι το θέμα. Από τη Ρίγα ο αρχηγός της Εθνικής μπάσκετ Κώστας Παπανικολάου έδωσε ένα μάθημα συμπεριφοράς. Λίγο μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας επέλεξε να μιλήσει για μια ήττα, αυτήν της Εθνικής ποδοσφαίρου από τη Δανία. «Μετά το παιχνίδι, στα social είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπεί την Ελλάδα. Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό και την τοξικότητα».