Δυσάρεστη εικόνα δημιουργεί η ετήσια απολογιστική έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) με τα στοιχεία για τις δραστηριότητές της το 2024. Ξεκινώ από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι στο τοπ 5 των χωρών που ασχολήθηκε η EPPO, με 315 καταγγελίες. Και έχουμε και μια ακόμη καλύτερη διάκριση. Είμαστε στο τοπ 5 των εκτιμώμενων ζημιών από υποθέσεις απιστίας του 2024, σχετιζόμενες με τη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων στα κράτη μέλη. Πάμε στα συγκεκριμένα: Ως το τέλος του 2024, η EPPO είχε 84 ενεργές έρευνες που αφορούσαν την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 46 άνοιξαν εκείνη τη χρονιά. Για το εκτιμώμενο κόστος των 46 είπαμε πως είναι 1,3 δισ. ευρώ. Στο σύνολο των ενεργών ερευνών, το εκτιμώμενο κόστος τους υπολογίζεται από την EPPO σε 1,71 δισ. ευρώ. Αναφέρεται επίσης ότι η υπηρεσία προχώρησε σε «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,14 εκατομμυρίων ευρώ, σε παραπομπές πέντε υποθέσεων στα δικαστήρια, με 70 φυσικά πρόσωπα κατηγορούμενους. Συνεπώς, από τους αριθμούς προκύπτει ότι το μεγάλο «μπουγιουρντί» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα το δούμε στην επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πόσο «διαχρονικά» είναι τα σκάνδαλα;

Αποφάσισα, όμως, να ρίξω μια ματιά και στις προηγούμενες εκθέσεις της EPPO, για τα προηγούμενα τρία έτη της λειτουργίας της, για να διαπιστώσω κατά πόσο επιβεβαιώνουν το επιχείρημα της «διαχρονικότητας» των σκανδάλων διασπάθισης του ευρωπαϊκού χρήματος. Για να μη σας κουράσω, θα σας αναφέρω απλώς τους βασικούς αριθμούς, ανά έτος. Το 2021 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα δέχτηκε 39 καταγγελίες κι άνοιξε 18 έρευνες με εκτιμώμενη ζημία 42,9 εκατ. ευρώ. Το 2022 δέχτηκε 36 καταγγελίες, είχε 41 ενεργές έρευνες με εκτιμώμενη ζημία 404,6 εκατ. ευρώ. Το τέλος του 2023 τη βρήκε να έχει δεχτεί 30 καταγγελίες, να έχει 53 ενεργές έρευνες με εκτιμώμενη ζημία 708,7 εκατ. ευρώ. Κάντε τις συγκρίσεις με τα παραπάνω και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Συνάντηση με φόντο την περιουσία

Η υπέρβαση των εμποδίων στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη, στο Καβούρι και στη Φασκομηλιά, ήταν στην κορυφή της ατζέντας στη χθεσινή συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το τάιμινγκ είναι ιδανικό καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το έτος 2025-2026, με σύνθεση αμιγώς φιλο-ιερωνυμική και ιδανική για να επιταχυνθούν οι όποιες εξελίξεις. Πηγές πέριξ της Μονής Πετράκη υποστηρίζουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος «επείγεται» να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, ενώ καθοριστική θεωρείται η συμβολή της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, της οποίας προΐσταται ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης. Τη σκέψη του Ιερώνυμου έχει «στοιχειώσει» η αποτυχία του πρότζεκτ στο Σχιστό και εκτιμά ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα λάθη. «Το αντιμετωπίζει σαν παρακαταθήκη» λένε οι πηγές, αφού η επίλυση του οικονομικού θα ισχυροποιήσει την Εκκλησία για πολλές δεκαετίες ακόμα.

Ενημέρωση και για Σινά

Ο Ιερώνυμος έδειξε, επίσης, προσωπικό ενδιαφέρον και για την υπόθεση της Μονής Σινά, καθώς τον συνδέει μακρότατη φιλία με τον Γέροντα Δαμιανό. Ηταν, βεβαίως, από την πρώτη στιγμή υπέρ της θεσμικής λύσης, όπως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ενδιαφέρον θα είχε να μάθουμε, αν ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη γνώμη του για τα τεκταινόμενα στην Κρήτη, καθώς ο «αρβανίτης» Αρχιεπίσκοπος θεωρείται «γκουρού» στην εκκλησιαστική διπλωματία. Ενας φιλόδοξος νεωκόρος, εξάλλου, διαρρηγνύει τα ιμάτιά του πως συζητήθηκε και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Αρχιεπισκοπής και κάποιες χρηματοδοτήσεις του υπουργείου Οικονομίας που σκαλώνουν.

Στρίβειν διά της αναρμοδιότητας

Αναρμοδιότητα επικαλέστηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και την επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το πώς το Μαξίμου γνώριζε και ενημέρωσε βουλευτές της ΝΔ που είχαν ακουστεί στις νόμιμες συνακροάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερώτημα είχε απευθύνει και ο Γιώργος Καραμέρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Μυλωνάκη να αναφέρεται σε ένα «εσωτερικό σημείωμα» χωρίς να απαντά επί συγκεκριμένων ερωτημάτων, ενώ η Κωνσταντοπούλου επέμεινε ρωτώντας πώς βρέθηκε υλικό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στα χέρια του από τον Ιούνιο του 2024, «αν παρακολουθούσαν μόνο βουλευτές ή και ευρωπαίους εισαγγελείς» και, τέλος, «για πόσους είχε στοιχεία και πώς τα αξιοποίησε». Οπως μετέφερε, όμως, χθες στη Βουλή ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η ερώτησή της «δεν θα συζητηθεί λόγω αναρμοδιότητας», ύστερα κι από ενημέρωση της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Προτίμησε το Facebook

Ο Μυλωνάκης, αποφάσισε να τοποθετηθεί, αντί της Βουλής, στο Facebook, ισχυριζόμενος πως ούτε ενημερώθηκε για τις επισυνδέσεις ούτε ενημέρωσε για το περιεχόμενό τους, χωρίς να διευκρινίσει και πάλι πώς γνώριζε από πέρυσι το καλοκαίρι, βάσει της μαρτυρίας του Χρήστου Μπουκώρου, ότι το όνομα του βουλευτή ήταν στις συνομιλίες.