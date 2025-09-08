Tη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου πριν από τριάμισι χρόνια εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας το βράδυ του Σαββάτου, στοχεύοντας μάλιστα το κύριο κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου και σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος. Από την επίθεση με 805 drones και 13 πυραύλους χτυπήθηκαν οι περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ζαπορίζια, Κρίβι Ρι και Οδησσός. «Τέτοιες δολοφονίες τώρα, όταν η πραγματική διπλωματία θα μπορούσε να έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, αποτελούν σκόπιμο έγκλημα και παράταση του πολέμου» ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο X, απευθύνοντας νέα έκκληση προς τους συμμάχους να ενισχύσουν την ουκρανική αεράμυνα. Μάλιστα, συνομίλησε με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συντονίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε πως η οροφή και οι επάνω όροφοι του κτιρίου του υπουργικού συμβουλίου, που είναι η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο, υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση και τη φωτιά που ξέσπασε. Η Σβιριντένκο, της οποίας τα γραφεία βρίσκονται στο κτίριο του υπουργικού συμβουλίου, δημοσίευσε αργότερα φωτογραφίες από τις ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν, που δείχνουν έναν καμένο διάδρομο, σπασμένες πόρτες και κρεμαστά ηλεκτρικά καλώδια. Ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο του Κιέβου – μια εξέλιξη που φαίνεται να επιβεβαιώνει τους αναλυτές που προβλέπουν ότι η αποτυχία των διπλωματικών πρωτοβουλιών θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες επιθέσεις. Αλλού στο Κίεβο πολυκατοικίες επλήγησαν και υπέστησαν ζημιές, με δεκάδες κατοίκους τυλιγμένους σε κουβέρτες να συγκεντρώνονται στους δρόμους για να ελέγξουν τις ζημιές στα σπίτια τους, καθώς οι διασώστες αγωνίζονταν να σβήσουν τις φλόγες.

Η μεγάλη επίθεση υπογράμμισε την αυξανόμενη απαισιοδοξία στην Ουκρανία και μεταξύ των συμμάχων ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σύντομα, με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αντιστέκεται στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και να ενθαρρύνεται από την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει εκφράσει αυξανόμενη απογοήτευση για τη Μόσχα από τότε που συνάντησε τον Πούτιν τον περασμένο μήνα, αλλά μέχρι στιγμής έχει αντισταθεί στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία. Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι η ρωσική επίθεση στην κυβέρνηση του Κιέβου έδειξε «για άλλη μια φορά ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση μιας έντονης αντίδρασης εναντίον του Πούτιν και οι προσπάθειες να τον κατευνάσουν δεν έχουν κανένα νόημα».

Οι επιθέσεις διήρκεσαν περισσότερες από 11 ώρες στο Κίεβο και την γύρω περιοχή. Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ανέφερε ότι η σορός ενός βρέφους ανασύρθηκε από τα ερείπια στην περιοχή Νταρνίτσκι, όπου υπέστη ζημιές μια τετραώροφη πολυκατοικία. Στην περιοχή Σβιατοσίνσκι του Κιέβου στα δυτικά, αρκετοί από τους εννιά ορόφους ενός κτιρίου κατοικιών καταστράφηκαν, ενώ συντρίμμια από drone που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιές σε μια πολυκατοικία 16 ορόφων και σε δύο ακόμη εννιαώροφα κτίρια. «Θα ανοικοδομήσουμε τα κτίρια» είπε ο Τκατσένκο. «Αλλά οι χαμένες ζωές δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Ο εχθρός τρομοκρατεί και σκοτώνει τον λαό μας σε όλη τη χώρα κάθε μέρα».

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση των συμμάχων του Κιέβου για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συζητηθούν η αεράμυνα και οι προμήθειες για τις βαθιές επιθέσεις του Κιέβου στη Ρωσία. Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σοκαρισμένος από τη μεγάλη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. «Είμαι σοκαρισμένος από την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε κατά του Κιέβου και σε όλη την Ουκρανία, η οποία σκότωσε αμάχους κι έπληξε υποδομές» ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Για πρώτη φορά επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη».