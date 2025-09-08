Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην ανάλυσή της για την ελληνική οικονομία, προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 2,3%, ρυθμός υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η ανάπτυξη θα στηριχθεί κυρίως στην κατανάλωση και στις επενδύσεις, με ισχυρή ώθηση από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Για την τριετία 2025-2027 η ΤτΕ εκτιμά διατήρηση της θετικής πορείας, με 2% το 2026 και 2,1% το 2027. Στην αγορά εργασίας, η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει από 9,4% φέτος σε 8,2% το 2027, ενώ οι ονομαστικοί μισθοί εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με ρυθμό 5% ετησίως, αντανακλώντας την ένταση της ζήτησης για εργασία.

Στο μέτωπο των τιμών, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα παραμείνει στο 2,5% το 2025, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,1% το 2026. Ωστόσο, η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα) παραμένει επίμονα υψηλός, επηρεασμένος από τις αυξήσεις μισθών και ενοικίων καθώς και από την έντονη τουριστική ζήτηση.

Παρά τις θετικές προοπτικές, οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται καθοδικοί. Η ΤτΕ αναφέρεται σε ενδεχόμενη άνοδο του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο και σε επιβράδυνση της ευρωζώνης, στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στην κλιματική κρίση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε φυσικές καταστροφές. Προειδοποιεί επίσης για πιθανές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και για κινδύνους από ελλείψεις εργατικού δυναμικού και ανομοιογένεια δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Μεταρρυθμίσεις

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η Τράπεζα επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης πρωτογενών πλεονασμάτων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, το οποίο, παρότι μειώνεται, παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τονίζει επίσης την υποχρέωση συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Η ΤτΕ συστήνει εστίαση σε επενδύσεις που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή αναβάθμιση και την εκπαίδευση, ώστε να καλλιεργηθεί κεφάλαιο γνώσης και καινοτομίας.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ