Δράσεις για τον οικονομικό εγγραμματισμό των μαθητών στα σχολεία αναλαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλώντας στην ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς, με θέμα «Χρήμα: Αποταμίευση – Επένδυση – Οικονομική Ανάπτυξη», στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι «να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες, να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα οικονομικά τους, να αξιολογούν κινδύνους και ευκαιρίες και να συμμετέχουν με επίγνωση στην οικονομική ζωή».

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ το 2024, 40% των μαθητών λυκείου στην Ελλάδα διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά τους, ενώ περισσότεροι από ένας στους πέντε χρησιμοποιούν τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα ή προπληρωμένες κάρτες. Περίπου 15% των μαθητών δηλώνουν ότι έχουν αποταμιεύσεις και επενδύσεις, 10% αναφέρουν ότι έχουν αγοράσει κρυπτοστοιχεία και σε ποσοστό γύρω στο 75% των μαθητών έχουν κάνει κάποια αγορά ηλεκτρονικά.

Ωστόσο, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οικονομική παιδεία παραμένει αποσπασματική και εκτός του κεντρικού κορμού μαθημάτων. Παρότι έχουν γίνει βήματα, π.χ. με τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στα σχολεία, έννοιες όπως ο τόκος, η απόδοση επένδυσης και η διαχείριση του κινδύνου εξακολουθούν να απουσιάζουν από την καθημερινή διδακτική πραγματικότητα.

Κατά συνέπεια, όπως είπε, απαιτούνται δράσεις για την προώθηση της οικονομικής γνώσης στα σχολεία. Η εισαγωγή ενός μαθήματος οικονομικού εγγραμματισμού στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στην εξοικείωση των μαθητών με βασικές οικονομικές έννοιες, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις στη ζωή τους ως ενήλικες.

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ΤτΕ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης στα σχολεία ή/και τη δυνατότητα διά ζώσης επίσκεψης στο μουσείο της, το οποίο έχει πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα. Στη συνέχεια, θα διοργανωθεί πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός σχεδίου, που θα έχει το ίδιο θέμα με αυτό της ημερίδας.