Σαν group therapy, με σκοπό την τόνωση του κομματικού πατριωτισμού των «γαλάζιων» του Βορρά, έμοιαζε η εκδήλωση που οργάνωσε η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει», ενόψει της άφιξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οπως μου έλεγε πηγή μου, στην πραγματικότητα ελάχιστοι από τους ομιλητές αναφέρθηκαν στην πόλη και ο περισσότερος χρόνος ξοδεύτηκε σε… μητσοτακική κατήχηση, ενώ ο κεντρικός ομιλητής που περίμεναν, Κυριάκος Πιερρακάκης, τελευταία στιγμή ειδοποίησε ότι δεν στάθηκε εφικτό να παραστεί. Τη σκυτάλη πήρε, λοιπόν, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Που είπε διάφορα υπέροχα. Καταγράφω, λοιπόν, τα… best of: Ο υπουργός Υγείας απεφάνθη ότι όλα πάνε καλά, αλλά είναι «χούι» των Ελλήνων να γκρινιάζουν. Ότι όποιος διερωτάται αν η χώρα είναι καλύτερα με τη ΝΔ «παίρνει ναρκωτικά» – το θεωρεί αυτονόητο. Οτι ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει το «σύνδρομο του Αριστείδη του Δίκαιου» που κυβέρνησε αρκετά χρόνια ως Δίκαιος αλλά κάποιοι «αξιοποίησαν τη φυσική φθορά και την κόπωση λαού για να τον εξοστρακίσουν». Οτι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΝΔ είναι ότι «δεν έχει αντίπαλο», αλλά το πρόβλημα θα το έχει η χώρα αν η ΝΔ χάσει τις εκλογές (κάπως μπερδεμένος ο συλλογισμός, αλλά τέλος πάντων). Και φυσικά στόλισε τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης ως «πολιτικά ασήμαντους». Με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε, «σε παίρνει ο ύπνος», ο Σωκράτης Φάμελλος «είναι αδιάφορος» και με τον Αλέξη Τσίπρα «σε πιάνουν τα γέλια».

Ασάφειες για μια επιστροφή

Τα έχουμε πει από καιρό πως η φήμη της επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη, με κάποιο οργανωτικό ρόλο στο κόμμα, πλανιέται πάνω από το πολιτικό σύστημα. Ο ίδιος από την πλευρά του επιδεικνύει κινητικότητα, αναρτώντας στα social media κάθε τρεις και λίγο φωτογραφίες από συναντήσεις και τραπέζια με βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, πολλοί εκ των οποίων ζητούν ευθέως την επαναδραστηριοποίησή του. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, να ερωτηθεί σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ηδη ρωτήθηκε, άλλωστε, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απάντησε… ασαφώς, ότι δεν έχει κάποια ενημέρωση περί επιστροφής και ότι «αυτό που γνωρίζω είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Μένει να δούμε αν υπάρχει κάποια διαφορετική εξέλιξη. Αλλά το ξαναλέω, απαντάω με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω και δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο». Στα στελέχη που εκφράστηκαν θετικά, πάντως, να προσθέσω τη Σοφία Βούλτεψη, η οποία (μιλώντας στο One) εξήρε τα προσόντα του Δημητριάδη, είπε ότι «είναι ένας άνθρωπος πολύ άνω του μέσου όρου, που ξέρει ότι η πολιτική πρέπει να είναι συνδυασμός της τέχνης του εφικτού και της τέχνης του προβλέπειν» και ότι μπορεί «να μοιράζεται ιδέες, να ακούει». Η εσωκομματική συζήτηση δε, έχει στον αντίποδα τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη.

Ενα ρήγμα από το παρελθόν

Παγωμάρα έπεσε, μαθαίνω, στην αίθουσα της Βουλής που συνεδρίαζε η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων με τον Νίκο Δένδια, με θέμα τη β’ φάση της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030» για τη Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πιο αμφιλεγόμενη (εντός κι εκτός Ενόπλων Δυνάμεων) απόφαση που συζητήθηκε εκτεταμένα είναι η κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου κλιμακίου της μείζονος διοίκησης. Η παραδοχή, όμως, που έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση ήταν ότι η απόφαση αυτή υπήρξε ένας από τους λόγους που δεν ανανεώθηκε η θητεία του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου. Ότι δεν υπήρχε και η καλύτερη χημεία μεταξύ Φλώρου και Δένδια ήταν εν πολλοίς γνωστό. Φάνηκε κιόλας από το γεγονός ότι ο υπουργός όταν ανέλαβε έκανε αλλαγές στην ηγεσία του στρατεύματος με πρόσωπα που δεν ανήκαν στο στενότερο περιβάλλον του πρώην αρχηγού. Πηγές του Αμυνας έλεγαν ότι ο Φλώρος θεωρείτο υπερβολικά παρεμβατικός και χρεωνόταν αποτυχίες, όπως ο σχεδιασμός της αποστολής με τη Λιβύη με το θανατηφόρο τροχαίο και το πλημμυρισμένο Στεφανοβίκειο. Αυτά είναι γνωστά αν και δεν συζητιούνταν δημόσια – για ευνόητους λόγους. Ετσι, ακόμη και βουλευτές που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση της επιτροπής, φάνηκαν έκπληκτοι από την παραδοχή του υπουργού ότι η θητεία του Φλώρου δεν είχε πάρει παράταση επειδή διαφωνούσε με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη δομή δυνάμεων στον οποίο τελικά προχώρησε ο υπουργός.

Πράσινα πυρά για τα θεσμικά

Βαρύ κατηγορώ εξαπέλυσαν προς την κυβέρνηση τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία συνέντευξη Τύπου για τη «Μαύρη Βίβλο» για τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση, με ομιλητές την Ευαγγελία Λιακούλη, τον Παναγιώτη Δουδωνή, τον Χρήστο Κακλαμάνη, την Κωνσταντίνα Γεωργάκη και τον Παναγιώτη Βλάχο. Συνοπτικά να σας μεταφέρω ότι έκαναν λόγο για «θεσμική εκτροπή της χώρας, μέσω της διαρκούς εμπλοκής της κυβέρνησης και κομματικών τους στελεχών σε σκάνδαλα, με συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στη λειτουργία και το έργο των Ανεξάρτητων Αρχών, αδιαφάνεια και διαφθορά, έως και επιθέσεις σε ευρωπαϊκούς θεσμούς». Κατήγγειλαν, με σκληρή γλώσσα, συγκάλυψη και αδιαφάνεια, «σωρεία παραβιάσεων του άρθρου 86 του Συντάγματος» με «βολικές αναγνώσεις του Συντάγματος στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος των Τεμπών, ώστε να παραγκωνιστεί πλήρως ο συνταγματικός ρόλος του Κοινοβουλίου», ενώ ειδική αναφορά έγινε και στην ψηφοφορία της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις «γαλάζιες» επιστολικές ψήφους. Ειδικότερα για τις ανεξάρτητες Αρχές, κατήγγειλαν την κυβέρνηση για την υποστελέχωσή τους, την αντικατάσταση μελών δίχως να υφίσταται η απαιτούμενη πλειοψηφία 3/5 και τις «δολοφονίες χαρακτήρων και χυδαίες επιθέσεις στο προεδρείο και σε μέλη ανεξάρτητων Αρχών, όταν καθίστανται «ενοχλητικοί» με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Α∆ΑΕ». Επεσήμαναν, επίσης, την άρνηση συνεργασίας και τις επιθέσεις σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωκοινοβούλιο.

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα αντί της Θεσσαλονίκης

Με φόντο το κλείσιμο της δικογραφίας για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, έγινε από τη Μαρία Καρυστιανού το κάλεσμα για διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Ενα κάλεσμα που αποφασίστηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, δύο ημέρες πριν, την Πέμπτη, προκειμένου να συμπίπτει με τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί η απόρριψη της άδειας που είχε ζητήσει η Καρυστιανού, με την ιδιότητα της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, για να πραγματοποιήσει συγκέντρωση και ομιλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ώρα των εγκαινίων της ΔΕΘ, όπως θα πράξουν κι άλλοι φορείς, σωματεία, συλλογικότητες κ.ά. Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, η άδεια εστάλη από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στην ΕΛ.ΑΣ., η οποία όμως δεν έδωσε το πράσινο φως στον Σύλλογο, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Εξού και το σημερινό κάλεσμα.