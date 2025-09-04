Η ιστορία του Μελχισεδέκ

Ακούγοντας για πρώτη φορά το όνομα του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ (κατά κόσμον Παναγιώτη Αμπελικάκη) ως του υποψηφίου που η συμμορία της Κρήτης προωθούσε για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανίων δηλαδή), είχα την αίσθηση ότι πρόκειται για έναν από τους 3 Μάγους με τα δώρα, στον νεογέννητο Ιησού.

Λάθος. Παρότι καταγόμενος από… παπαδοσόι, εξού και Παπα…Χρήστος, τον μπέρδεψα, με τον Μάγο Μελχιόρ. Οχι λοιπόν. Ο Μελχισεδέκ ήταν βιβλικός ήρωας, και το όνομά του σημαίνει «Βασιλιάς της Ειρήνης». Κατά τη Wikipedia, στην Αγία Γραφή αναφέρεται ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα και αφορά τον ιερέα και βασιλέα της Ιερουσαλήμ. Οταν ο Αβραάμ νίκησε τον βασιλιά του αρχαίου Ελάμ, Χοδολλογομόρ και τους άλλους συμμάχους του στην κοιλάδα Σιδδίμ, ο Μελχισεδέκ έφερε στον πατριάρχη του Ισραήλ Αβραάμ «άρτο και οίνο» και τον ευλόγησε στο όνομα «του Θεού του Υψίστου». Ο Αβραάμ σε αναγνώριση της προσφοράς του, του έδωσε «το ένα δέκατο» από όλα τα λάφυρα των εχθρών του.

Σύμφωνα με την Προς Εβραίους επιστολή, ο Μελχισεδέκ ήταν «απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μήτε αρχήν ημερών μήτε ζωής τέλος έχων» – όλα αυτά, διότι η Αγία Γραφή δεν καταγράφει τίποτε σχετικά με το γενεαλογικό του δέντρο. Εξ αυτού του λόγου θεωρείται ως προφητικός τύπος του Μεσσία καθώς με μοναδικό και άνευ προηγουμένου τρόπο υπήρξε ταυτόχρονα ιερέας και βασιλέας.

Εβλεπε την καταιγίδα;

Μετά τη Wikipedia έκανα μια «βόλτα» από τη σελίδα του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, στο Facebook. Προχθές, που είχε ανάψει και κορώσει η επικαιρότητα από τη δράση της συμμορίας στην Κρήτη, και είχε πια αναδειχθεί το όνομά του στο προσκήνιο, ο αρχιμανδρίτης είχε αναρτήσει μια φωτογραφία με συμμαθητές του, από ένα reunion.

Επίσης είχε μια ευχή για «καλή χρονιά», με αφορμή την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι η «αρχή της Ινδίκτου», του νέου εκκλησιαστικού έτους, δηλαδή.

Και πιο πριν, στις 18 Αυγούστου, τότε περίπου που ο Καμμένος υποσχόταν στον αρχισυμμορίτη ότι θα «καθαρίσει» με τους Αμερικανούς για να γίνει μητροπολίτης ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, εκείνος έγραφε στη σελίδα του, κάτι παράξενο, το ακόλουθο:

«Κάθε φορά που συναισθανόμαστε τη σκληρότητα της καρδιάς μας, συνειδητοποιούμε πόσο πεσμένη είναι η ανθρώπινη φύση μας.

Γι’ αυτό, ας προσπαθούμε και ας ζητούμε το έλεος του Θεού, για να ζούμε τη θεραπεία της ανόρθωσης και το “θαύμα” της συγχώρησης».Είχε άραγε καταλάβει την καταιγίδα που ερχόταν;

Το βέτο του Μαξίμου

Ποιος ξέρει. Αλλά η ουσία σε όλα αυτά δεν είναι η κωμωδία, θα έλεγα αρμοδιότητας Δελφιναρίου, αλλά δεν θέλω να προσβάλω τον Σεφερλή, με τον Καμμένο. Ο Καμμένος πάντα αυτός ήταν, δεν άλλαξε τώρα, και δεν πρόκειται να αλλάξει στον αιώνα τον άπαντα. Οσοι τον γνωρίζουν, καταλαβαίνουν καλά τι «παπάντζες» ήταν αυτές που έλεγε στον αρχισυμμορίτη για το… ενδιαφέρον των Αμερικανών για τον Μελχισεδέκ, και τι ακριβώς εννοούσε όταν υποσχόταν ότι θα το… «καθάριζε». Για μένα το θέμα λοιπόν δεν είναι ο Καμμένος, ακόμη κι αν συνιστά στον αρχισυμμορίτη να «περιμένει» γιατί «ερχόμαστε» τον Νοέμβρη! Ποσώς με ενδιαφέρει βεβαίως, ποιοι «έρχονται» και γιατί.

Για μένα το κύριο ζήτημα είναι η εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση της εκλογής του μητροπολίτη Χανίων. Οταν έθεσε κανονικό βέτο για να μην εκλεγεί ο μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, που θεωρούνταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κάλυψη της θέσης.

Και δεν έθεσε απλά βέτο στα λόγια, αλλά ψήφισε και σχετική διάταξη, σε άσχετο νομοσχέδιο, προκειμένου να αποτραπεί και με νομοθετική ρύθμιση η εκλογή του Αμφιλόχιου, τον οποίο ήθελαν οι υπόλοιποι ιεράρχες της Κρήτης, και η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ποτέ δεν εξηγήθηκε αυτή η επιμονή στην αποτροπή της εκλογής του Αμφιλόχιου. Αλλά για να αποτραπεί, χρησιμοποιήθηκε η Βουλή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Αρα κάποιος πρέπει να εξηγήσει αυτό το πελώριο «γιατί» που προκύπτει, μετά την εξάρθρωση της συμμορίας.

Φυσικά, δεν θέλω και δεν πρόκειται να κάνω, την οποιαδήποτε σύνδεση αυτής της στάσης του Μεγάρου Μαξίμου με την επιδίωξη της συμμορίας να αναδείξει τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη Μητρόπολη Χανίων. Αλλά δεν πρέπει να μας πει κάποιος προς τι όλο αυτό; Νομίζω πως πρέπει. Για να μη δημιουργούνται και λαθεμένες εντυπώσεις…

Η θέση του Πατριαρχείου

Και υπάρχει φυσικά και το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριον Βαρθολομαίο, ο οποίος τασσόταν αναφανδόν υπέρ της επιλογής του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη Μητρόπολη Χανίων. Αντί παντός άλλου, δε. Παραπλανήθηκε ο Πατριάρχης, και από ποιους άραγε, ώστε να υποστηρίζει με τόση ένταση την επιλογή του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη; Ή απλώς ταύτισε την προτίμησή του με τις προτιμήσεις του Μεγάρου Μαξίμου, επειδή δεν ήθελε να ανοίξει μέτωπο; Κι αυτό απορία το έχω. Και δεν την έχω μόνο εγώ, την έχει κι άλλος, πολύς, κόσμος. Αρα, μια τοποθέτηση του Πατριαρχείου επί του θέματος, νομίζω είναι απολύτως αναγκαία…

Παρέμβαση με στόχο τα «φιλέτα»

Απέναντι σε όλα αυτά που κυκλοφορούν περί της «επιλογής» του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κυρίου Βαρθολομαίου στο πρόσωπο του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, αντιπαραθέτω την έγκυρη θέση σεβάσμιου μητροπολίτη της Κρήτης, με τον οποίο επικοινώνησα χθες. Οπως μου είπε, «ο Πατριάρχης ουδέποτε εξέφρασε γνώμη ή προτίμηση για το ποιος θα καταλάβει τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Δεν έχει εμπλακεί διόλου, και πολύ περισσότερο υπέρ του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη. Ενημερωτικά σας αναφέρω, ότι ο αρχιμανδρίτης αυτός, ουδέποτε υπήρξε μεταξύ των επιλέξιμων».

Στην ερώτηση, και πώς η συμμορία πίεζε για να τοποθετηθεί μητροπολίτης Χανίων, ο «Άγιος», με τον οποίο συνομίλησα, μου είπε τα ακόλουθα: «Ο άνθρωπος αυτός είναι γνωστός στους κόλπους της Εκκλησίας. Είναι αυτενεργούμενος, και γι’ αυτό και αυτοπροτεινόταν. Σας επαναλαμβάνω ουδέποτε συμπεριελήφθη σε κάποιον κατάλογο. Ολοι το γνωρίζουν αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο».

Μυστήρια πράγματα…

Να μην είναι ούτε καν στον κατάλογο ο άλλος, και ο αρχηγός της μαφίας να ζητάει την παρέμβαση… Τραμπ, για να γίνει δεσπότης, επειδή η μητρόπολη διαθέτει κάτι «φιλέτα» προς αξιοποίηση…

Ο φίλος που κούνησε μαντίλι

Εξ όσων έχω πληροφορηθεί πάντως, η Εκκλησία της Κρήτης αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα για την κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο με το μπάχαλο της περίπτωσης Μελχισεδέκ, είναι και η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία για το «μεταθετό» εντός της Εκκλησίας – τη διάταξη που προανέφερα, και ψηφίστηκε για να μην αναγορευθεί σε μητροπολίτη Χανίων, ο μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος.

Πληροφορήθηκα λοιπόν, ότι στις 25 Αυγούστου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Τίτου, του προστάτη της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης με μήνυμά του. Ηταν τόσο σκληρός δε, που στο Μέγαρο Μαξίμου δεν το είδαν καθόλου καλά το πράγμα και εξ αυτού του λόγου, λένε, επανήλθε στο τραπέζι το θέμα της κατάργησης του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Εκείνοι που γνωρίζουν καλά αυτά τα θέματα, υποστηρίζουν ότι πολλοί και διάφοροι εξεπλάγησαν από την ένταση της αντίδρασης του Αρχιεπισκόπου, δεδομένου ότι ο προσφάτως (το 2022) εκλεγείς Κύριος Ευγένιος αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, την οποία ασμένως αποδέχθηκε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ενας ακόμη φίλος, κούνησε μαντίλι. Μήπως να αναρωτηθούν τι συμβαίνει;