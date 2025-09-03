Στην κρισιμότερη φάση δείχνει να εισέρχεται πλέον η υπόθεση της Μονής Σινά, μετά την τελευταία υπαναχώρηση του Καθηγουμένου της Μονής, Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, από ένα οριοθετημένο, ευνοϊκό για αυτόν, πλαίσιο με κεντρικό άξονα την παραίτησή του σε συναινετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές. Και από τον ίδιο και από τους εκδιωχθέντες μοναχούς, οι οποίοι μάλλον επέδειξαν ωριμότητα στη διάρκεια των συζητήσεων. Ο κεντρικός άξονας της λύσης χαρακτηρίζεται από έγκριτους εκκλησιαστικούς κύκλους ως «μια οδός αξιοπρεπείας και τιμίας εξόδου του επί 50 και πλέον ετών Καθηγουμένου». Ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλατζής, ωστόσο επέστρεψε αργά χθες το βράδυ στην Αθήνα μεταφέροντας – όπως με πληροφορεί ο εκκλησιαστικός συντάκτης μας, Δημήτρης Αλεξόπουλος – μια πραγματικότητα συνεχών και αδικαιολόγητων μεταστροφών του Δαμιανού. Ο οποίος κάθε φορά καθιστούσε ακόμα πιο δύσκολη την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας. Μέχρι που διεφάνη πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια…

Αδειασε η κλεψύδρα

Αξίζει να αναφέρουμε, πάντως, πως στη δρομολόγηση του αρχικού θετικού κλίματος για την εξεύρεση ενός πλαισίου επίλυσης των εσωτερικών προβλημάτων της Μονής συνέφεραν καθοριστικά και οι ανακοινώσεις τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η στάση τους βοήθησε και σε μια αυτοσυγκράτηση των αιγυπτιακών Αρχών μέχρι χθες. Τώρα η προσοχή και το ενδιαφέρον στρέφονται πλέον προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο εκτιμάται ότι θα ενεργήσει τις προσεχείς ώρες ή ημέρες.

Αντεπίθεση με «μικρά ψάρια»

Η στήλη είχε εγκαίρως ενημερώσει ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει επικοινωνιακή αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εν όψει ΔΕΘ. Επιβεβαιώθηκε, λοιπόν, χθες, με τις ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από τη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό 1.036 ΑΦΜ (οι 850 από την Κρήτη) που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις ύψους 22,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ. Με μια απλή διαίρεση, βέβαια, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για τα «μικρά ψάρια». Διόλου τυχαία, αρμόδιες πηγές είχαν κρατήσει εξαρχής αποστάσεις από αυτές τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας πως το στοίχημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κερδίζεται με μεμονωμένες δεσμεύσεις μερικών χιλιάδων ευρώ και επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά με την αποκάλυψη όλων εκείνων που δρούσαν ως εγκληματική οργάνωση, ξεπλένοντας μεγάλα ποσά. Οι ίδιες πηγές εκφράζουν την απορία πώς κατάφερε να ελέγξει η ΕΛ.ΑΣ. αν π.χ. κάποιος κτηνοτρόφος δήλωσε αληθινό αριθμό ζώων ή όχι χωρίς πρόσβαση στην κτηνιατρική βάση δεδομένων και αφού ο έλεγχος μπορεί να γίνει μόνο επιτόπια, από κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο καλεσμένος του Σι

Σήμερα γιορτάζει το ΠΑΣΟΚ τα γενέθλιά του στο Ζάππειο, αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου θα λείπει γιατί βρίσκεται στο Πεκίνο. Με επίσημη πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης, μάλιστα, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις και τη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην πλατεία Τιενανμέν και στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ – με Πούτιν και Κιμ σε διπλανά τραπέζια. Να σας πω ότι ο δίαυλος του Παπανδρέου με το Πεκίνο είναι προσωπικός και κρατάει κάποια χρόνια, από την περίοδο που ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς είχε ανοίξει έναν «στρατηγικό διάλογο» της οργάνωσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας. Εκτοτε είχε αναλάβει θέση μέλους της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ενωσης Δεξαμενών Σκέψης της Κινεζικής πρωτοβουλίας για τον Δρόμο του Μεταξιού, μαζί με άλλες διεθνείς προσωπικότητες.

Αντάρτικο Καιρίδη

Με καρφιά και αποστάσεις τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Καιρίδης στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη. Σας είχα ήδη ενημερώσει ότι ο Καιρίδης είχε δυσανασχετήσει για δηλώσεις του Πλεύρη σχετικά με την υπό κατάργηση διάταξη που έδινε τη δυνατότητα νομιμοποίησης μετά από επταετή παραμονή, για την οποία ο σημερινός υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι συνιστούσε «επιβράβευση του παράνομου». Ο Καιρίδης δεν μάσησε τα λόγια του χθες. «Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου, ο Μάκης Βορίδης, και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία» ανέφερε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε μάλιστα εκ νέου τη διάταξή του λέγοντας πως «δεν μπορεί κάποιος να είναι στη χώρα μας δέκα και δώδεκα χρόνια – γιατί η επταετία στην ουσία δέκα και δώδεκα χρόνια είναι, τα πρώτα τρία δεν μετρούν όταν είναι αιτών άσυλο – και μετά από δώδεκα χρόνια να του πούμε “φύγε”», ενώ υπογράμμισε πως «δεν θέλουμε τη χώρα ούτε “μπάτε σκύλοι αλέστε”, δεν τη θέλουμε ούτε μικρή πλην καθαρή, αλλά μεγάλη και ισχυρή».