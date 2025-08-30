Στη διαγραφή 11 στασιαστών από το μοναχολόγιό της Μονής Σινάς προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός σύμφωνα με το περιβάλλον του. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις χθεσινές του δηλώσεις ο οποίος κατήγγειλε ότι οι πραξικοπηματίες μοναχοί δεν επιτρέπουν να φτάσουν στο μοναστήρι προσωπικά του αντικείμενα και φάρμακα.

Ο κ. Δαμιανός στην γραπτή του δήλωση χθες ανέφερε ότι: «Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντωνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη, ο οποίος είναι δίπλα μας. Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωσή μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Επιπλέον, σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ανέφερε ότι: «Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω.

Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή τη μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».

Η κατάσταση στη Μονή Σινά έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες μετά την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και την έξωση των μοναχών που είχαν στραφεί εναντίον του.