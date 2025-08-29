Δήλωση – έκκληση προς την κυβέρνηση της Αιγύπτου απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά τις χθεσινοβραδινές ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μονή Σινά όπου μετά βίας και κατόπιν αυστηρού ελέγχου κατάφερε να μπει ο Έλληνας πρέσβης, τραυματίστηκε ένας μοναχός, ενώ οι μοναχοί αντάρτες επιχείρησαν να εισβάλουν στο χώρο της Μονής της Αγίας Αικατερίνης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός ζητά από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση να εξασφαλιστεί στο Μοναστήρι η ανεμπόδιστη είσοδος φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωσή τους αγαθών».

Με γραπτή του δήλωση προς την κυβέρνηση της Αιγύπτου καταγγέλλει τις αιγυπτιακές αρχές ότι δεν επέτρεψαν στον Έλληνα Πρέσβη στο Καϊρο να μπει στη Μονή και να του παραδώσει είδη πρώτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων τα φάρμακά του.

Όλη η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

«Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη ο οποίος είναι δίπλα μας.

Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωση μας.

Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Δραματικές σκηνές μέσα στη νύχτα

Στο χθεσινοβραδινό περιστατικό στη Μονή Σινά αναφέρθηκε και ο νομικός εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, μιλώντας για δραματικές καταστάσεις που εκτυλίχθηκαν μέσα στη νύχτα.

Ο κ. Κομπιλίρης, μιλώντας στο OPEN, κατήγγειλε παραβίαση του διπλωματικού απορρήτου. Οπως εξήγησε, οι αιγυπτιακές Αρχές κατά παράβαση έλεγξαν τον Έλληνα πρέσβη, Νικόλαο Παπαγεωργίου, ο οποίος ήθελε να μπει στη Μονή για να αφήσει φάρμακα στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Εφοδο επιχείρησαν οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν κυριολεκτικά δραματικές. Οι 11 «πραξικοπηματίες», όταν άνοιξαν οι πόρτες της Μονής, επιχείρησαν να μπουν μέσα και υπήρξαν και τραυματίες.

«Έκλεισαν οι πόρτες της Μονής αυτόματα. Ένας μοναχός, ο μοναχός Ακάκιος προσκείμενος στον Αρχιεπίσκοπο τραυματίστηκε. Προσπάθησαν να μπουν μέσα οι πραξικοπηματίες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο νομικός εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Μάλιστα, τόνισε: «Μπήκε μέσα ο Έλληνας πρέσβης και μαζί του μπήκε ο μοναχός Νύμφων και προσπάθησαν να κάνουν έφοδο οι μοναχοί που ήταν έξω».

Ελέγχθηκε ο Ελληνας πρέσβης στην Αίγυπτο

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του, οι αιγυπτιακές Αρχές έλεγξαν τις βαλίτσες και τις τσάντες που είχε μαζί του ο Έλληνας πρέσβης, Χρήστος Κομπιλίρης. «Είχε φάρμακα και δεν τον άφηναν να τα δώσει στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Ο Έλληνας πρέσβης αποχώρησε από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει τα φάρμακά του και τα πράγματα βρίσκονται έξω από τη Μονή».

Προσφυγή Αρχιεπισκόπου Δαμιανού στη Δικαιοσύνη

Εντωμεταξύ τη νύχτα, σχεδόν μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα προηγήθηκε άλλη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σιναίου με την οποία προανήγγειλε προσφυγή στην ελληνική Δικαιοσύνη για τα όσα οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί που το υπογράφουν, τού καταλογίζουν.

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως.

Έτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν. Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα».

Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά.

Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».